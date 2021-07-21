Sakarya’ya ‘botanik vadisi’

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 Ocak ayından bu yana çalışmaları sürdürülen ‘Sakarya Botanik Cennet Vadisi’ projesinde sona gelindi. Proje kapsamında Kaynarca’dan başlayıp doğuya doğru sırasıyla Karasu ve Kocaali ilçelerinden geçen Melen isale hattı üzerinde âtıl durumdaki 64 km’lik alan eşsiz bir güzelliğe kavuştuğuna dikkat çeken Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ‘Sakarya Botanik Cennet Vadisi’ projesi ile Türkiye’ye örnek bir ekosistem inşa ettiklerini söyledi. Yüce, projenin kendine has özellikleriyle hem dünyada bir örnek teşkil ettiğini hem de ülke ekonomisine tarımsal ihracat anlamında önemli bir katkı koyacağını belirtti.

2 MİLYON BİTKİ

Ekrem Yüce, şunları söyledi: “Melen, megakent İstanbul’un önemli su kaynaklarından biri sayılıyor. Botanik Cennet Vadisi de kentin kuzeyindeki Karadeniz kıyısına oldukça yakın bir noktada. Proje, tıpkı Melen’de doğal kaynakların yan yana bulunması gibi çok katmanlı. Vadi içinde tıbbi ve aromatik bitki çalışmaları, arıcılık faaliyetleri, sosyal tesisler, bisiklet yolları ve keyifli yürüyüş parkurları bulunuyor. 2 milyona yakın bitki türünün yaşayacağı bölge, eşine az rastlanır düzeyde flora zenginliğine ev sahipliği yapacak.”

Başkan Ekrem Yüce, Sakarya Botanik Cennet Vadisi fikrinin ilk ortaya çıkış ve gelişim hikayesini şöyle anlattı; “Belediye başkanı olarak göreve başladığım ilk gün Melen’deki barajı gezdim. Barajın isale hattının yaklaşık 70 km’lik bir alanda uzandığını gördüm. Yaptığımız çalışmalar sonucunda buradaki arazinin bir kısmının tarım amaçlı kullanılmasına rağmen önemli bir bölümünün atıl kaldığını tespit ettik. Biz de isale hattının yaklaşık dörtte üçüne tekabül eden 3000 bin dekarlık alanını değerlendirmeye karar verdik. Bu süreç sonunda bölgeyi botanik vadisine dönüştürmek için yola çıktık. Tarımsal alanda çok ciddi bir proje olan Sakarya Botanik Cennet Vadisi’nde yetiştirilecek bitkilerin kullanımını için dünyada bu alanda önemli çalışmalar gerçekleştiren Alman şirket Martin Bauer Bitki Meyve Çayları Üretim A.Ş ile protokol imzaladık. Burada üretilen bitkilerin kullanımı ile yerli ve milli üretime olan katkı artacak, ülkemize ihracat anlamında da çok önemli bir getiri sağlanacak.”



‘ÖRNEK MODEL OLACAK’

BAŞKAN Ekrem Yüce, Sakarya Botanik Vadisi’ndeki bitkilerden elde edilen ürünlerin şimdiden kent ekonomisine kazandırıldığını kaydetti. Vadide yer alan bu bitkilerin dikimini ve üretimini Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını dile getiren Yüce, yapılan anlaşma gereği Martin Bauer’in 10 yıl süreyle burada üretilen bitkileri satın alacağı bilgisini verdi. Başkan Yüce, bu projeden yakın zamanda elde edilecek 1- 2 milyon Euro’luk ihracat getirisinin ülke ekonomisine katkı sağlayacağını, aynı zamanda aromatik tarım ürünü ihracatına örnek model oluşturacağını vurguladı.

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