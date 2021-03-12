Sakarya'dan iki ayda yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracat yapıldı

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Sakarya, ihracat sıralamasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Gaziantep ve Ankara'nın ardından 7. basamaktaki yerini korudu. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına rağmen üretim ve dış satımdaki yükselişini sürdüren Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları, çimento cam seramik ve toprak ürünleri, çelik, elektrik elektronik ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörleriyle ekonomiye güç katmayı sürdürüyor.

Sakarya'dan yılın ilk iki ayında 127 ülke ve 5 serbest bölgeye 947 milyon 443 bin dolarlık ihracat yapıldı. Toyota, Türk Traktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentin ihracatında en büyük pay, yüzde 91 ile otomotiv sektörünün oldu. Sektörün ocak-şubat dönemi dış satımı 862 milyon 343 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatta ikinci sırada 18 milyon 661 bin dolarla demir ve demir dışı metaller yer aldı. Bu sektörü 9 milyon 802 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri", 8 milyon 667 bin dolarla "çimento cam seramik ve toprak ürünleri", 7 milyon 976 bin dolarla "iklimlendirme sanayi" izledi.

EN FAZLA İHRACAT FRANSA'YA YAPILDI

Söz konusu dönemde kentten en fazla ihracat 116 milyon 690 bin dolarla Fransa'ya gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı dönemine göre bu ülkeye yapılan ihracatta yüzde 2,1 artış oldu.

Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ise 95 milyon 128 bin dolarla Birleşik Krallık olarak kayıtlara geçti. Bu ülkeleri 93 milyon 411 bin dolarla İspanya, 75 milyon 148 bin dolarla Almanya ve 71 milyon 804 bin dolarla İtalya izledi.

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