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Sakarya Üniversitesi 25 öğretim üyesi alacak
Sakarya Üniversitesi'nin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
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