Sakarya Nehri üzerinde zipline kurulacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ihale Şartnamesi ve ekleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden 1.000,00 TL karşılığı temin edilebilir.



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