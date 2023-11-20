Sakarya gazı için dev platform

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Karadeniz gazının çıkarıldığı Sakarya Gaz Sahası’na yüzer platform geliyor. 360 metre uzunluğunda 56 metre genişliğindeki yaklaşık 4 futbol sahası büyüklüğündeki platformda Karadeniz gazı işlenecek. Denizden çıkarılan gaz borular aracılığı ile karaya ulaştırılacak. Platform şu an Singapur’da. Gazı işleyecek şekilde yenileniyor. Platformun en önemli işlevi Karadeniz’deki üretimi 20 milyon metreküpe çıkaracak olması.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz’deki gaz üretimine yönelik yeni bir proje için harekete geçti. Karadeniz’deki projenin ilk fazı kapsamında 10 milyon metreküp üretime çıkmayı planlayan TPAO, Sakarya Gaz Sahası’ndan günlük 4 milyon metreküp gaz üretiyor. İlk fazda üretim sürerken, Faz-2 ile üretim günlük 40 milyon metreküpe çıkarılacak. Faz-2’nin hazırlıklarına başlayan TPAO, bu sefer denizde üretim için çalışmalarını hızlandırdı. Konuya yakın kaynaklar, TPAO’nun Brezilya’dan bir yüzer üretim platformu satın aldığını söylediler. Platform, Türkiye’nin doğalgaz üretimine yönelik hazırlıklar için Singapur’a gönderildi. Söz konusu platform yenileme çalışmaları tamamlandığında, 360 metre uzunluğunda, 56 metre genişliğinde devasa bir gaz üretim üssüne dönüşecek.

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DENİZDE ÜRETİM YAPACAK

Yüzer platform ile Karadeniz’in derinliklerinden gelen ham gaz, yine denizin ortasında işlenecek ve yeni boru hatlarıyla karaya taşınacak. Faz-1 kapsamında yapılacak 10 milyon metreküp üretimin ardından bu platformla üretim, Faz-2 kapsamında 20 milyon metreküpe çıkacak. Gemiye benzeyen platformun bir motoru olmayacak. Çekerek getirilecek.

Karadeniz gazının çıkarılacağı Karadeniz’de kullanılacak platform Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre elden geçiriliyor. Platformun 2025’in haziran ayında Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Türkiye, ABD, Rusya, Brezilya, Norveç ve Malezya’nın ardından bu platforma sahip 6’ncı ülke olacak. Singapur’da hazırlanan platforma Türk bayrağı çekildiği ve platformun ay-yıldız ile bezendiği de öğrenildi.

ADI HENÜZ KONMADI

Platforma yönelik isim önerileri üzerinde de durulduğu belirtildi. Platforma, Cumhuriyetin 100’üncü yılı nedeniyle “Cumhuriyet” isminin önerildiği öğrenildi. Cumhuriyet ismi dışında “Gazi”, “Alparslan”, “Ertuğrul” gibi isimlerin de önerildiği ifade edildi. Platform Türkiye’ye geldikten sonra isim konusunda son kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verileceği belirtiliyor.

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Yapılan çalışmalarda benzer bir platformun sıfırdan inşası için yaklaşık 5 yıla ihtiyaç duyulduğunu kaydettiler. Revize edilecek bir platformun maliyet bakımından da yeni bir platforma göre yaklaşık yüzde 60 daha avantajlı olduğu hesaplandı. Uzmanlar, bu nedenle benzer bir platformun alınmasına ve revize edilmesine karar verildiğini anlattılar. Platform’da çalışacak personel için yaşam alanı da olacak. Platformun kullanılmaya başlanırken yurt dışından uzman ekipler getirilecek. Bu uzman ekipler, Türk ekiplere eğitim de verecek.

FİLYOS’A BAĞLANACAK

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Milli Enerji Hedefleri doğrultusunda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile işbirliği halinde 2022-2023 yıllarında petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri ile geliştirildi. Sakarya Gaz Sahası Batı Karadeniz baseni Sakarya bloğunda açılan Tuna-1 kuyusu Ereğli’nin 175 km kuzeyine yer alıyor. Kuyunun bulunduğu bölgede su derinliği 2 bin117 metre olmakla birlikte tüm operasyonlar tamamen TPAO ve TP-OTC tarafından milli imkânlar ile yapıldı.

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Sakarya Gaz Sahası Deniz Tabanı Üretim Tesisleri, Deniz Tabanı Nakil Hatları ve Kara Doğalgaz İşleme Tesisi Entegre Projesi, Karadeniz’den çıkarılan doğalgazı Türkiye’nin kuzey kıyısında bulunan Filyos’a 155 km uzunluğundaki boru hattı ile taşıyacak olan deniz ve kara projesi olarak öne çıkıyor.