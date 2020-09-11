Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: ‘Sektörün lokomotifi Sakarya olacak’

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 16-19 Eylül tarihleri arasında bu yıl 3’sü düzenlenecek Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali öncesinde Hürriyet Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu. Sapanca Kırkpınar’da 50 bin metrekarelik alanda sektörün en kapsamlı organizasyonuna ev sahipliği yapacaklarını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, ilgili olan tüm vatandaşları davet ederek, pandemi kurallarının harfiyen uygulanacağını da hatırlattı.

ÇİFTÇİYE DESTEK

Sakarya’nın ülkenin en verimli topraklarına sahip şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Yüce, “Kalkınmanın en önemli sacayaklarından biri de tarımdır. Biz de şehrimizin tarım potansiyelini çok iyi biliyor ve bu alanda çok özel ve örnek çalışmaları hayata geçiriyoruz. Tarımda kalite ve verimliliğin çok önemli bir parametre olduğu gerçeği ile çiftçimizi ve üreticilerimizi desteklemeye Büyükşehir Belediyesi olarak desteklemeye devam edeceğiz. Coğrafi konumu, çevreci sanayisi, turizm potansiyeli, doğal güzellikleri ve tarımsal çeşitliliğiyle farklı bir şehir olan Sakarya’yı inşallah bu değerleriyle birlikte geleceğe hazırlayacağız” dedi.

ÖRNEK ŞEHİR

Sakarya’nın peyzaj ve süs bitkiciliği sektöründe ülkenin lokomotif şehirlerinden biri olduğu dile getiren Başkan Ekrem Yüce, “Üretimle birlikte sektör güçleniyor, Sakarya peyzaj ve süs bitkiciliğinde ülkemizin örnek şehirlerinden biri haline geliyor. Sadece yurtiçinde değil, yurtdışına da ihracat yapan bir konumdayız. Bilindiği üzere yeni mimari anlayışta da peyzaj çok özel bir konumda yer alıyor. Kentsel dönüşümün yaygın olduğu günümüzde bu sektöre de duyulan ihtiyaç artıyor. Biz Sakarya olarak hazırız. Yerel yönetimlerimizle, üreticimizle peyzaj ve süs bitkiciliği sektöründe ülkemizin dünyaya açılan kapısı olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

DAHA ÇOK ÜRETİM VE İHRACAT HEDEFİ

16-19 Eylül tarihleri arasında Sapanca Kırkpınar’da bu yıl 3.’sü düzenlenecek festivalde pandemi kurallarını titizlikle uygulayacaklarını ifade eden Başkan Yüce, “4 gün boyunca devam edecek festivalimiz için alandaki çalışmalarımızı tamamladık. Sektörün en önemli temsilcilerinin, ilgili paydaşlar ve vatandaşlarımızla buluşacağı festival, şehrimizin tanıtımına katkı sunacağı gibi sektörün gelişimini de hızlandıracak. İnşallah Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi daha fazla üretecek, daha fazla çalışacak, daha fazla ihraç edeceğiz. 3.’sünü gerçekleştireceğimiz Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali’nin hayırlı olmasını diliyor, tüm ilgilileri bekliyorum” diye konuştu.