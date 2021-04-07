Sahte zenginlik skandal yaratmıştı... 'Gerçekten' milyarderler kulübüne girdi!

Forbes, ABD'li Kim Kardashian West'in kozmetik ve giyim ilgisinin yanı sıra TV'den elde ettiği gelir, ciro anlaşmaları ve yatırımları sayesinde net değerinin 1 milyar dolara ulaştığını söylüyor.

BBC'nin haberine göre Kardashian, şu anda Forbes'in Dünya Milyarderleri Listesindeki 2 bin 755 kişiden biri. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 177 milyar dolarlık net değerle gruba liderlik ediyor.

Geçen yıl eklenen diğer Amerikalılar arasında Bumble flört uygulaması kurucusu Whitney Wolfe Herd (1,3 milyar dolar), film yapımcısı Tyler Perry (1 milyar dolar) ve kumarhane patronu Sheldon Adelson'ın eski eşi Miriam Adelson (38,2 milyar dolar) bulunuyor.

SAHTE MİLYARDERLİK İDDİASI

Kim Kardashian West'in görüştüğü kocası Kanye West zaten listede (1.8 milyar dolar) ancak üvey kız kardeşi Kylie Jenner, geçen Mayıs ayında Forbes tarafından kaldırıldı.

Forbes dergisi, iki yıl üst üste servetini kendi yapan en genç milyarder ilan ettiği Kylie Jenner’ın servetinin kurmaca olduğunu ve aslında kendi adını taşıyan kozmetik şirketinin söylendiği kadar gelir elde etmediğini öne sürmüş, derginin iddialarına göre tüm gerçekler satıştan sonra ortaya çıkmıştı.

KİM BUNU NASIL BAŞARDI?

Forbes, özellikle KKW Güzellik kozmetik işindeki ve Skims giyim şirketindeki hisseleri sayesinde 40 yaşındaki oyuncunun değerinin Ekim ayında 780 milyon dolardan 1 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

Kardashian West, geçen yıl KKW Beauty'nin yüzde 20'sini kozmetik devi Coty'ye 200 milyon dolara satmıştı.

Kardashian West, Skims giyim eşyalarını tanıtmak için koronavirüs kilitlenmeleri sırasında sosyal medya varlığını (Instagram'da 213 milyon takipçi; Twitter'da 69,7 milyon takipçi) kullandı.

Şubat ayında , neredeyse yedi yıl evli kaldıktan ve birlikte dört çocuğu olduktan sonra rapçi Kanye West'ten boşanma davası açtığı bildirildi.

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