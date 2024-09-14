×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Sahte yetkili servislere 2 yılda 18 milyon TL ceza

Güncelleme Tarihi:

#Ticaret Bakanlığı#Yetkili Servis#Ceza
Sahte yetkili servislere 2 yılda 18 milyon TL ceza
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2024 07:00

Ticaret Bakanlığı, denetimler sonucunda sahte yetkili servislere son iki yılda 18 milyon lira para cezası verildiğini duyurdu.

Haberin Devamı

Yapılan açıklamada, bakanlığın yürüttüğü denetimlerde suç unsuru barındıran uygulamaların tespiti durumunda, ilgili kişi ve kuruluşlar hakkında Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulduğu vurgulandı ve şöyle denildi:

“Tüketicilerimiz, Ticaret Bakanlığımız tarafından oluşturulan ve ‘www.servis.gov.tr’ adresi üzerinden erişilebilen Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) aracılığıyla marka, üretici, ithalatçı, ürün ve adres bilgileri üzerinden kullandıkları ürünlerin yetkili servis bilgilerine kolayca ulaşabiliyor. İnternet aramalarında ilk sıralarda çıkan servislerin reklamları ve internet adreslerinde yer alan firma logoları yeterli görülmemeli, bu servislerin üretici veya ithalatçı firmanın internet sitesinde ya da SERBİS’te yer alıp almadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Tüketicilerimiz şikâyetlerini, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) veya Bakanlığımızın internet sayfasındaki ihbar ve şikâyet mekanizmalarını kullanarak iletebilmektedir.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ticaret Bakanlığı#Yetkili Servis#Ceza

BAKMADAN GEÇME!