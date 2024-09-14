Sahte yetkili servislere 2 yılda 18 milyon TL ceza

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Yapılan açıklamada, bakanlığın yürüttüğü denetimlerde suç unsuru barındıran uygulamaların tespiti durumunda, ilgili kişi ve kuruluşlar hakkında Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulduğu vurgulandı ve şöyle denildi:

“Tüketicilerimiz, Ticaret Bakanlığımız tarafından oluşturulan ve ‘www.servis.gov.tr’ adresi üzerinden erişilebilen Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) aracılığıyla marka, üretici, ithalatçı, ürün ve adres bilgileri üzerinden kullandıkları ürünlerin yetkili servis bilgilerine kolayca ulaşabiliyor. İnternet aramalarında ilk sıralarda çıkan servislerin reklamları ve internet adreslerinde yer alan firma logoları yeterli görülmemeli, bu servislerin üretici veya ithalatçı firmanın internet sitesinde ya da SERBİS’te yer alıp almadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Tüketicilerimiz şikâyetlerini, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) veya Bakanlığımızın internet sayfasındaki ihbar ve şikâyet mekanizmalarını kullanarak iletebilmektedir.”