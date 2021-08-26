Sahte ürünlere dikkat

Vitamin ve gıda takviyesi kullanımının özellikle pandemi sürecinde hastalıklardan korunma, sağlıklı yaşamak gibi nedenlerle giderek arttığı belirtiliyor. Bu ürünlerin televizyon, internet, market, spor salonları hatta benzin istasyonları gibi birçok yerde kontrolsüz bir şekilde vatandaşa sunulması ise durumu halk sağlığı açısından endişe verici boyutlara taşıyor. Gıda takviyelerine ve vitaminlere talebin artmasıyla bu ürünlerin uygun olmayan ortamlarda satışının devam etmesinin sakıncalarına değinen TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, “Sağlığa ilişkin, eczanede olması gereken ürünler, uluorta her yerde satılıyor” ifadesini kullandı.



İNTERNET SATIŞLARI

RTÜK’ün gıda takviyesi adı altındaki ürünlerin reklamını yapan yayınlara 26 milyon 934 bin 246 lira tutarında bin 81 kez idari para cezası verdiğini hatırlatan Saydan, “Olumlu bir gelişme olmakla beraber maalesef yeterli değil. Çünkü bu ürünlerin tanıtımı sadece televizyonlarda yapılmıyor. İnternet gibi ortamlardaki ürünlerin satışları devam ediyor” dedi. Nurten Saydan, Hürriyet’e şunları söyledi: “Tarım Bakanlığı’nca ruhsatlandırılan ve reklâmı yapılarak internet gibi platformlar üzerinden kontrolsüzce satışına izin verilen bu ürünlerin bilinçsiz kullanımı büyük riskleri barındırıyor. İlaç formundaki gıda takviyeleri hiçbir kontrol olmadan, saklanma koşulları gözetilmeden, kontrolsüzce vatandaşlarımıza reklamlar ile sunuluyor. Market ve sosyal medya ile online alışveriş sitelerinde ilanlar yolu ile bu ürünlerin serbestçe reklamı yapılarak, vatandaşlarımız özendiriliyor.”

İÇERİĞİ BELİRSİZ

Pandemi sürecinde gıda takviyelerine olan talebin artmasının sahte ürün üretimini tetiklediğini ve Türkiye’de sahte gıda takviyesi satışının da üç kat arttığını kaydeden TEİS Başkanı Saydan, şunları söyledi: “İnternet ve sosyal mecralarda satılan ürünlerin çoğunluğu sahte çıkmakta ve içeriği bilinmeyen bu ürünler vatandaşımızda ciddi sağlık problemlerine yol açıyor. Hangi koşullarda muhafaza edildiği belli olmayan vitaminler, her gün alışveriş yaptığımız marketlerde rahatlıkla satışa sunuluyor.

Takviye edici gıdaların günlük alım dozu olan birer ilaç olduğu unutulmamalı. İster kimyasal isterse bitkisel kökenli olsun, tüm ilaçlar eczacının uzmanlık alanıdır. TEİS olarak, bu tür ürünlerin Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlandırılarak, sadece eczanelerden satışının yapılması gerektiğini savunuyoruz. İnsan sağlığı için ivedilikle yasal düzenleme yapılarak, bu ürünlerin eczane dışında satışı önlenmeli.”

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