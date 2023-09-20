Sahte tüketici yorumlarına ceza

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Kurul, yılın 9 aylık döneminde ise bin 346 dosyada “reklam durdurma” ile birlikte 64 milyon 141 bin lira para cezası uyguladı.

ERİŞİM ENGELİ GELEBİLİR

Toplantıda ayrıca tüketici deneyim ve görüşlerinden oluşan “Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz”, ilke kararı olarak kabul edildi. Böylece, mal ve hizmet satışında “sahte olumlu yorumlar, yüksek, yıldızlı puanlarla” ya da rakiplerin ürünlerini kötüleyen “olumsuz yorumlar, düşük puanlarla” tüketicinin satın alma kararını yönlendiren satıcılar ile bunlara yer veren e-ticaret platformlarının bu davranışları “haksız ticari uygulama” kabul edilerek cezalandırılacak. Bunlara reklam durdurma ile para cezası verilebilecek, erişim engeli getirilebilecek.

‘HAKSIZ TİCARİ UYGULAMA’

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, “Tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini engelleyen, ihtiyaç ve fayda/maliyet kıstaslarından oluşan satın alma karar alma süreçlerini açık ve anlaşılır olmayan ifade ya da tasarımlarla manipüle eden, kötü niyetli satıcı veya sağlayıcılar tarafından yayımlanan muvazaalı değerlendirmelerle tüketicilerimizi aldatan, gerçeği yansıtmayan ya da varlığı ispatlanamayan sahte yorumlar ile tüketicilerin kandırılmasına neden olabilen uygulamalar yasaklanarak, haksız ticari uygulama olarak kabul edilmiş bulunmaktadır” denildi.

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SAĞLIK BEYANI VERMEK YASAK

KILAVUZA göre tüketici değerlendirmeleri, olumlu ya da olumsuz olmasına bakılmaksızın en az bir yıl süreyle tarih, değerlendirme notu, satıcı veya sağlayıcıya göre sıralanma gibi objektif bir ölçüte göre yayınlanacak. Satıcı tüketicinin ürün veya hizmeti değerlendirmesini sınırlayamayacak. Örneğin bir ayakkabının orjinal olmadığı, kusurlu çıktığı gibi deneyimini dile getirmesi engellenemeyecek. Öte yandan, sitelerde sağlık beyanı içeren tüketici değerlendirmeleri de yayınlanamayacak. Örneğin kozalak macunu satın alan bir tüketicinin “Öksürüğüme iyi geldi, astım ve bronşite karşı faydalı” yorumu satıcı tarafından yayınlanamayacak.