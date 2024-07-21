Sahte site tehlikesine dikkat... ‘Sakın tıklamayın’

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Açılan sahte site adresleri üzerinden popüler kişilerin kelepçeli fotoğraflarıyla sansasyonel yalan haberler paylaşılarak kişilerin dikkati çekiliyor. Sahte siteye giren kişi verilen linke tıklayınca da kimlik, kredi kartı ve kripto bilgileri dolandırıcıların eline geçiyor. Bu yöntemle kişilerin finansal ve özel bilgilerinin hedef alındığına dikkat çeken uzmanlar “Sakın tıklamayın. Bu tuzağa düşmeyin” uyarısında bulundu.

Güvenilir kurumlara ait resmi site arayüzlerini ve logolarını kullanıp sahte internet adresleri açarak insanları dolandıran siber hırsızlar hakkında açıklamalarda bulunan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, son zamanlarda şikâyetlerin arttığını belirtti.

‘BİNLERCE MAĞDUR VAR’

Ağaoğlu, şunları anlattı: “Örneğin Hürriyet gibi kamuoyunda en güvenilir yayın organlarından birinin sahte adresinin açılması ve burada paylaşımların yapılması, kurumu güvenilir bulan ve sahte adresi fark etmeyip buradaki bağlantıları açan tüketici için ciddi risk oluşturur. Bu bilişim suçuyla binlerce insan mağdur edildi” diye konuştu.

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‘BU TUZAĞA DÜŞMEYİN’

Bilişim Teknolojileri Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık da siber dolandırıcıların bilindik markaları kullandıklarını ifade ederek, “Sahte site adresleri ve hesaplar ile ünlü isimleri ve kuruluşları kullanıyorlar. Saygın bir marka arayüzü ve logosuyla açılan sahte adresi fark etmeyen vatandaşlar bu adreslerdeki uzantılar üzerinden kandırılıyor. Kripto para ve çeşitli yatırım kampanyalarına yöneliyorlar ve kimlik, kart bilgileri dolandırıcıların eline geçiyor. Temel amaç tuzak linke yönlendirip kimlik, kredi kartı ve kripto bilgilerine ulaşmak. Bu tuzağa düşmeyin” dedi.

ÜNLÜ YÜZLERİ KULLANIYORLAR

Dolandırıcılar tarafından açılan sahte sitelerde; Beyazıt Öztürk, Fatih Altaylı, Gülse Birsel gibi ünlü isimler kullanılarak okuyucunun dikkatini çeken asparagas bir haber yayınlanıyor. Haberlerde genelde bu ünlü kişilerin tutuklandığı bilgisine yer verilip kelepçeli fotoğrafları yer alıyor. Okuyucunun sitenin altında verilen linke tıklanması isteniyor. Kişiler linke tıkladıklarında kimlik ve finansal bilgiler dolandırıcıların eline geçiyor. İsmi kullanılan ünlü isimler “Birtakım sahtekarlar adımı kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışıyorlar. Sakın inanmayın. Yatırım tavsiyesinde bulunmadım. Bu alçakları savcılığa şikâyet ettim. Tuzağa düşmeyin.”