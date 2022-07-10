Sahte kozmetiğe dikkat

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Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), denetlenen 282 kozmetik ürününün 200’ünün teknik düzenlemeye aykırı, 5’inin güvensiz olduğunu, 3 bin 530 sahte, kaçak ve taklit parfüm ve deodorantın imha edildiğini açıkladı. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, bilinen en ünlü kozmetik markalarının dahi sahtelerinin internette satılabildiğine dikkat çekti.

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ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

TİTCK, 2022 yılı ikinci üç aylık dönemde (nisan-mayıs-haziran) denetlediği 282 kozmetik ürününün, 200’ünün teknik düzenlemeye aykırı, 5’inin güvensiz olduğunu tespit ederek, firmalara toplam 295 bin lira para cezası uyguladı. Sahte, kaçak, taklit olduğu belirlenen 3 bin 530 adet parfüm ve deodorant Kozmetik Kanunu uyarınca güvensiz ürün kapsamına alındı, üreticisi belli olmayan bu ürünler için imha işlemi uygulandı. El dezenfektanı, antibakteriyel sıvı sabunların da içinde olduğu biyosidal ürünleri de denetleyen TİTCK, 17 üründen 5’inin ruhsatsız, 2’sinin ise teknik düzenlemeye aykırı olduğunu bildirdi. Bu ürünleri üreten firmalara 214 bin 480 lira para cezası uyguladı. Söz konusu ürünler imha edildi.

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TAKİP VE DENETİM

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan konuyla ilgili Hürriyet’e şunları söyledi: “Tüketimin bu kadar büyümesi güvensiz kozmetik ürünlerinin de artmasına neden oluyor. Bilinen en ünlü kozmetik markalarının dahi sahteleri internette satılabiliyor. İnternet gibi ortamlarda çok sayıda kalitesiz, sahte ürünlerin olması ve tüketicilerin bu ürünleri kullanıp zarar görmesi, bizleri son derece endişelendiriyor. Eczane dışında özellikle internetten satılan bu ürünlerin takip ve denetim altına alınması kamu sağlığı için çok önemli. Ülkemizde vatandaşımız kozmetik ürünlerin reklamlarından olumsuz etkilenip, bunları bilinçsizce tüketebiliyor. Bu yüzden, bu tür ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından denetiminin sıkça yapılıp caydırıcı cezaların uygulanmaya devam etmesi gerekiyor. Biyosidal ürünler sadece ilaç fabrikalarında bilimsel yollarla üretilmeli. El dezenfektanları cildi kurutabilir, alerjik reaksiyon oluşabilir. Fazla kullanımında alerjik etki, egzama gibi elde yaralar çıkmasına neden olabilir. Renksiz ve kokusuz el dezenfektanlarını tercih ediniz. Aşırı kullanımdan sakınınız, yalnızca Sağlık Bakanlığı onaylı ürünleri satın alın. Nemlendirici özelliği olanları tercih edin.”