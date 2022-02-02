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Sahte indirime yönetmelik engeli

#Sahte İndirim#Yönetmelik#Engel
Sahte indirime yönetmelik engeli

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde kritik bir değişiklik yapıldı. Tüketiciyle satıcılar arasında anlaşmazlığa neden olan ve satıcının, indirim oranını zaten fiyatı düşürülmüş bir ürünün, ilk satış fiyatını esas alarak yüzde ‘70 indirim, yüzde 90 indirim’ yazmasıyla başlayan tartışmalar sona erecek. Artık indirimlerde önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak.

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TİCARİ Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanırken, değişikliklerin yürürlük tarihi 1 Mart 2022 olarak belirlendi. Artık yazılı, sesli veya görsel olarak yayımlanan indirimli reklamlarda, indirimden önceki fiyat açık ve anlaşılır bir şekilde tüketiciye gösterilecek. Ancak indirim miktarı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyatın esas alınacağı hükmü kaldırılırken bunun yerine; “Bir mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde indirimin uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınır. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin reklamlarda indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken, indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınır. Bu hususlara ilişkin ispat külfeti reklam verene aittir” hükmü getirildi. Yönetmeliğin ‘fiyat bilgisi içeren reklamlar’ maddesine dün eklenen hükümle, satıcı firma kişiye özel fiyat teklifi yaptığında, güncel satış fiyatı ile kişiselleştirilmiş fiyatı aynı alanda göstermek zorunda olacak. Yönetmelikte sadece indirim oranlarında değil, birçok alanda değişiklik yapıldı. İşte o değişiklikler...

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KREDİLİ SATIŞTA AYRINTILI BİLGİ

Yönetmeliğin finansal hizmetlere ilişkin 25. maddesine eklenen yeni hükümle, bir mal veya hizmetin tüketiciye krediyle satışa sunulmasına ilişkin reklamlarda; kredinin vadesi, faiz oranı ile tüketiciye toplam maliyetinin aylık ve yıllık yüzde değerine, geri ödeme koşullarına reklamın yayınlandığı alanda ya da tüketici yönlendirilerek ayrıntılı bilgi alabileceği bir internet sitesinde veya açılır ekranda yer verilmesi zorunluluğu getirildi.

Sahte indirime yönetmelik engeli

İNTERNETTE SIRALAMAYA DİKKAT

YÖNETMELİĞİN, ‘Haksız ticari uygulama yasakları’ bölümüne de yeni maddeler eklendi. Buna göre internet ortamında satılan mal veya hizmetlerin fiyat, nitelik ve benzeri hususlarda karşılaştırma yapılarak sıralanması durumunda, sıralamanın hangi ölçütlere göre yapıldığının tüketiciye, kolay görebileceği şekilde ayrıntılı olarak açıklanması gerekecek. Reklam veya sponsorluk ve benzeri anlaşmalara dayanılarak gösterilen sıralama sonuçlarında ise ‘reklam’ ibaresine yer verilmesi zorunluluğu getirildi.

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KARABORSA VE SAHTE YORUMA SON

İNTERNET ortamında, tüketicilerin bir mal veya hizmete ya da satıcı veya sağlayıcılara ilişkin değerlendirme yapmasına olanak sağlanması durumunda bu değerlendirmeler, sadece ilgili mal veya hizmeti satın alanlar tarafından yapılabilecek. Tüketici değerlendirmeleri en az 1 yıl süreyle objektif bir ölçüte göre yayınlanacak. Bir mal veya hizmetin satışını arttırmak amacıyla doğru olmayan değerlendirmelerin yapılması için gerçek ya da tüzel kişilerle anlaşma yapılamayacak. Tüketicinin, konser, film, derbi maç gibi biletleri yüksek fiyattan, karaborsadan almasına neden olan uygulamalar suç kapsamına alındı. Ayrıca internet alışverişlerinde tüketiciyi yönlendirici arayüz tasarımları da haksız ticari uygulama kapsamına alındı.

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ŞİKÂYET SİTELERİNE YENİ KURAL

YÖNETMELİĞE eklenen bir diğer maddeyle asıl faaliyeti internet ortamında bir mal veya hizmete ya da o mal veya hizmetin satıcı veya sağlayıcılarına ilişkin değerlendirme niteliğindeki tüketici şikâyetlerinin yayınlanmasına imkân sağlamak olan şikâyet platformlarına yeni yükümlülükler getirildi. Buna göre şikâyet siteleri satıcı veya sağlayıcılar hakkındaki değerlendirmeyi yayınlanmadan en az 72 saat önce (3 gün) açıklama yapma veya cevap verme hakkını kullanabilmeleri için süre tanıyacak. Değerlendirmeler gerçeği yansıtmıyorsa yayınlanamayacak.

Sahte indirime yönetmelik engeli

SAĞLIK REKLAMINDA DEĞİŞİKLİK

YÖNETMELİĞİN temel ilkeler maddesinde yer alan ve ticari reklamların ‘hastaların tedavi öncesi ve sonrasına ait ifade ya da görüntüler içeremeyeceği’ hükmü de kaldırıldı. Bu durum “sağlık alanında reklam yapılmasının önü mü açıldı” sorusunu akıllara getirdi. TTB adına Reklam Kurulu’nda yer alan Hakan Giritlioğlu, bu yorumun doğru olmayacağını söyledi. Giritlioğlu, “Yönetmelikte, ‘ilaçlar, beşeri tıbbi ürünler, tıbbi cihazlar, sağlık hizmetleri, gıdalar, takviye edici gıdalar, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin reklamları, reklam ve tanıtımla ilgili hükümlere de uygun olmalıdır’ maddesi korundu” dedi.

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#Sahte İndirim#Yönetmelik#Engel

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