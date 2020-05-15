Sahte faturayla mücadelede önemli adım

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sahte fatura düzenleyen ve kullananlarla mücadelede bu kişi ve şirketlerin mükellef kayıtlarını re'sen silecek, yeniden mükellef olanlara ise sadece elektronik fatura düzenleme izni verilecek.



Bakanlık, sahte belge düzenleme ve kullanmayla etkin mücadele edilmesi, vergiye uyum seviyesinin yükseltilmesi ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin etkinliğinin artırılması amacıyla harekete geçti.



Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile mükellefiyet kaydının analiz ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak terkinine ilişkin düzenleme yapılmıştı.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gelir İdaresi Başkanlığı da uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere bir tebliğ taslağı hazırladı. Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığınca, mükellefiyet süresi, aktif ve öz sermaye büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, çalışan sayısı, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği gibi hususlar dikkate alınarak, mükelleflerin vergisel uyum seviyelerine yönelik analiz ve değerlendirme çalışmaları yapılacak. Bunun sonucunda sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilen mükellefler mercek altına alınacak.

Bakanlığa bağlı ilgili birimlerin re'sen ya da ihbar, şikayet, diğer kurum ve kuruluşlar veya vergi daireleri tarafından yapılan bildirimler üzerine yapacağı çalışmalarla belirlenenlere ilişkin bilgiler, mükellefiyet terkin işlemlerine başlanılması amacıyla Başkanlık aracılığıyla ilgili vergi dairesi başkanlığına aktarılacak.

KOMŞUYA VE MUHTARA DA SORULACAK



Ardından da söz konusu mükellefler vergi incelemesine sevk edilecek ve bunlar nezdinde bilinen iş yeri adresinde yoklama yapılacak. Yoklamada ilgili kişinin ya da temsilcisinin bulunamaması halinde, ikinci yoklama gerçekleştirilecek. Bu yoklamada sırasında iş yerinin faal olup olmadığına, makine, teçhizat ve demirbaş bulunup bulunmadığına, çalışan sayısı gibi unsurlara da bakılacak. İhtiyaç duyulması halinde, mükellefin iş yeri çevresindeki esnaf, komşu, muhtar gibi kişilerin ifadelerine başvurulacak.



Bakanlık ilgili birimleri tarafından yapılan analiz sonuçları ile yoklama neticesinde tespit edilen hususlar, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi nezdinde oluşturulan bir komisyon tarafından değerlendirilecek. Komisyon, beyannameler, tahakkuk, tahsilat ve vergi borcu, alım-satım ilişkisi içinde olunan mükellefler, kira sözleşmesi gibi tüm belge ve bilgileri dikkate alınarak mükellefin, bir faaliyetinin bulunup bulunmadığını değerlendirecek.



Komisyon tarafından mükellefin sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğuna ve mükellefiyetin terkin edilmesi gerektiğine kanaat getirilmesi halinde, vergi dairesi başkanının onayını takiben, onay tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı re'sen terkin edilecek ve bu durum mükellefe tebliğ edilecek.



Vergi dairesi başkanının ya da defterdarın onay vermemesi durumunda, herhangi bir işlem yapılmayacak.



VERGİ BORCUNDAN MAHSUP EDİLEBİLECEK



Mükellefiyet, bir ay içinde, sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu dönemlerde düzenlenen belgelerde yer alan toplam tutarın yüzde 10'u tutarında teminat verilmesi ve tüm vergi borçlarının ödenmesi şartıyla yeniden tesis edilecek.



Kendisinden teminat alınmış olan mükelleflerin, teminatın alındığı tarihten sonra tahakkuk eden ve süresinde ödenmeyen vergi borçlarının tutarının, alınan teminat tutarının yüzde 10'unu aşması halinde, teminat paraya çevirilerek mükelleflerin vergi borçlarına mahsup edilecek.



ELEKTRONİK BELGE DÜZENLEME ZORUNLULUĞU



Teminat alınarak mükellefiyeti yeniden oluşturulanların düzenlemek zorunda oldukları fatura veya fatura yerine geçen belgelerden Bakanlıkça belirlenenlerinin, elektronik belge olarak düzenlenmesi zorunlu olacak. Buna göre, söz konusu belgeler, mükellefiyetin yeniden oluşturulduğu tarihi izleyen 15'inci günden itibaren elektronik belge olarak düzenlenmeye başlanacak. Kağıt olarak düzenlenen belgeler ise vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacak.