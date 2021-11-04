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‘Sahte fatura’da yeni düzenleme masada

#Sahte Fatura#Yeni Düzenleme#Hükümet
‘Sahte fatura’da yeni düzenleme masada

Hükümetin gündeminde son iki yıldan beri bulunan ‘sahte fatura’ düzenlemesi, yeniden çalışma kapsamına alındı. Düzenlemeyle, cezaların uygulanabilir hale getirilmesi, caydırıcılığı ortadan kaldırmadan mağduriyetlerin giderilmesi planlanıyor.

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Zincirleme cezaların kaldırılması gibi konular yeniden tartışılacak. İlgili bakanlıkların temsilcileriyle, AK Parti kurmayları toplantı yaptı. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yasama döneminde birkaç kez çalışılan ve daha sonra askıya alınan sahte fatura cezaları konusunda, yeniden çalışma başlatıldı. Af niteliği taşımadan cezaların yeniden tanımlanması ve zincirleme cezaya dönüşmemesi için ince ayar yapılacak. Çalışmanın birkaç maddelik bir metne dönüştürülerek, TBMM’de görüşülen bir teklife önergeyle ekleneceği belirtiliyor.

BAZI SEKTÖRLER

Bu düzenlemenin özellikte petrol ve enerji sektöründe yüksek bedelleri içeren sahte fatura ve vergi kaçakcılığı anlamına gelen büyük sonuçlarının olduğu belirtiliyor. Bu sektörde uygulamaya konulan dijital takip ve kaçakcılığın önlenmesi düzenlemelerinin etkili olmasına rağmen, istismarların önlenmesinin büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Kamuoyunda sahte fatura ve vergi kaçırma suçu olarak tanımlanan Vergi Usul Kanunu’nun ünlü 359. maddesi üzerinden yapılan çalışmaya göre, ceza tek suç olarak tanımlanacağı için zincirleme ceza ortadan kalkacak. Düzenlemenin af olarak algılanmaması için özen gösterilecek. Suç ve eylem dengesine özen gösterilerek ceza yeniden tanımlanacak. Konunun zincirleme suç kapsamından çıkartılmasının 12-15 yıl hapis cezasına dönüştürülmesi anlamına geleceği belirtiliyor.

ETKİN PİŞMANLIK

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Düzenleme kapsamında etkin pişmanlık maddesinin olup olmaması da tartışılıyor. Öneriler arasında, vergi kaçakçılığı suçunu işleyenlerin, vergi kanunlarına göre tutulması gereken defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanların, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp, tüm borcunu ödemesi halinde cezasının yarı oranında indirilmesi de bulunuyor.

MEVCUT DÜZENLEME NE DİYOR?

MEVCUT yasanın Vergi Usul Kanunu’nun ‘Kaçakçılık Suçları ve Cezaları” başlıklı 359. maddesi, bir takvim yılı içinde vergi kanunlarına göre tutulması gereken defter ve kayıtlarda, hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, ilgisi olmayan kişiler üzerine hesap açan veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler, bunları tahrif eden, gizleyen, yanıltıcı belge düzenleyenler hakkında 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini” öngörüyor. Madde, “defter sayfaları, kayıt ve belgeleri yok eden veya bunların yerine yenisini koyan, asıl veya suretlerini sahte olarak düzenleyip kullananları ise 3 ila 5 yıl arasında hapis cezasını” hükme bağlıyor. Burada, her bir takvim yılı için ayrı ayrı ceza verilmesi gerekiyor.

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#Sahte Fatura#Yeni Düzenleme#Hükümet

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