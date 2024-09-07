Sahte belgeye yapay zekâ önlemi

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OVP’ye göre vergi kaçakçılığı fiillerinin tespitine yönelik yapay zekâ imkânlarından yararlanarak, vergi kaçakçılığını besleyen sahte belge kullanımı önlenecek. Dijital faaliyetlerdeki kayıt dışılığı kavrayacak ve yatırım ortamının cazibesini artıracak uygulamalar geliştirilecek.

FİİLİ SAHA DENETİMİ ARTACAK

OVP’de kayıtdışılıkla mücadelenin, teknolojik imkânlardan daha çok faydalanılarak tüm tarafların etkin katılımıyla yürütüleceği kaydedildi. Programda, prim tabanını genişletmek üzere kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadelede veri analizine dayalı risk odaklı denetim faaliyetlerinin artırılacağı vurgulandı. Programa göre, makro düzeyde kayıt dışı ekonomi boyutunun ölçülmesine vergi türleri bazında vergi açığı hesaplanmasına, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye ilişkin politika destekleyici analizlerin yapılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

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Vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesi için oluşturulan Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi; mali ve ekonomik verilerin entegrasyonu ve bu verilerin sektörel ve mükellef bazlı risk senaryolarını beslemesi suretiyle geliştirilecek. Fiili saha vergi denetimlerinin artırılmasıyla vergi denetimi algısının mükelleflerde yerleşmesi sağlanacak, bu suretle mükelleflerin vergiye gönüllü uyumu teşvik edilecek ve vergisel risk unsurlarının, dijital takip ve risk yaklaşımı ile izlenmesine devam edilecek.

İZAHA DAVET DİJİTALE TAŞINACAK

OVP’de vergilemede adalet için ayrı bir başlık altında neler yapılacağı sıralandı. Bu çerçevede, vergi harcamaları analiz edilecek, etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimlere yönelik düzenlemeler yapılacak. Vergilerin tam ve zamanında ödenmesinde etkili olan mükellef davranışları ve vergiye uyum sorunları analiz edilerek, uyum düzeyini artırmaya katkı sağlayacak geliştirilecek. İzaha davet süreçlerinin dijital platformlar üzerinden yürütülmesi için gerekli altyapı oluşturulacak, izlenebilirliğin ve şeffaflığın artırılması sağlanacak.

ÖDENEKLER BELLİ OLDU

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OVP ile birlikte kamu kurumlarının 2025 yılı ödenekleri de belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na 6 trilyon 121 milyar lira, Milli Eğitim Bakanlığı’na 1 trilyon 451 milyar lira, Sağlık Bakanlığı’na 1 trilyon 17 milyar lira, Cumhurbaşkanlığı’na 16 milyar 928 milyon lira ödenek verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı’na 130 milyar 119 milyon lira ödenek ayrılırken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) da 250 milyar 466 milyon 260 bin liralık ödenek verildi.