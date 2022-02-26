Sahte balı bitirecek cihaz test aşamasında

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Bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunan Sarıoğlu, “Ülkemizde bir dönem bal aromalı şurubun serbest bırakılmasına, ülkeye bal tozu getirilmesine, balda yapay fruktoz olan hindi bağı fruktozunun kullanılmasına sessiz kalındı. Şimdi Ankara Kontrol Laboratuvarı’na 29 Aralık’ta balı test edecek cihaz geldi. Şu anda cihazın uygulama test çalışmaları yapılıyor. Bu cihazla balda tağşiş bitecektir” dedi.



TÜRKİYE ÇAPINDA EYLEM

1 hafta veya 10 gün içinde tüm Türkiye’de arılı kovan eylemi yapacakları bilgisini veren Mustafa Sarıoğlu, “Arılı kovanlarla şehir merkezine inerek derdimizi anlatmak istiyoruz. İl ve ilçe merkezlerinde bu eylemi planlıyoruz. Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) da birlikleri denetlemesi gerekiyor.

Devletin kurumları tarımdaki iddialarla ilgili gerekli araştırmayı, soruşturmayı yapmak zorundadır. Devletimizin kurumu olan Türk Şeker’in kayıtlarına bakıldığında birliklerin yıllardır, devletimizden şeker aldığı ortadadır. Fakat birliklerin arıcılara vermek amacıyla devletimizden sübvanse olarak temin ettikleri bu şekeri yıllardır, bir kısmını arıcılara bir kısmını ise haksız şekilde esnafa, toptancıya ve rantçılara sattığı kanıtlıdır. Bu bilgi ve belgeler hem Türk Şeker’de hem de Tarım Bakanlığımızda mevcuttur” dedi.