Sahiller hareketleniyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sektöründeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya’nın Türkiye’ye ilişkin seyahat kısıtlamalarını kaldırdığını açıklanmasıyla birlikte Rusya’dan Türkiye’ye yönelik turizm hareketliliğinin başladığını belirten Bağlıkaya, “Salgın koşullarında herhangi bir olumsuz gelişme yaşanmaması ve uçuşların devam etmesi durumunda Rusya pazarından talebin yaz aylarında yüksek seyredeceğini, ertelenmiş taleplerin de etkisiyle bu talebin sonbahar aylarında da devam edeceğini değerlendiriyoruz. Sezonun kasım ayına kadar uzamasını bekliyoruz” diye konuştu. Rusya’dan Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısının salgın öncesi dönem olan 2019 yılında 7 milyonu aştığını, bu dönemdeki ziyaretçilerin 2.7 milyonunun 1 Ocak-30 Haziran 2019’da gelirken, 1 Temmuz- 31 Aralık 2019’da gelen Rus ziyaretçi sayısının 4.3 milyonun üzerinde gerçekleştiğini anımsatan Bağlıkaya, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Yılın kalan döneminde uçuşların herhangi bir kesintiye uğramadan devam etmesi durumunda 2021 yılı sonunda Rusya’dan gelen toplam ziyaretçi sayısının 4-4.5 milyon bandında gerçekleşmesini öngörüyoruz. Rusya’dan uçuşların başladığı 22 Haziran 2021 tarihinde Antalya Havalimanı’na gelen toplam uçak sayısı 144 iken bu uçakların 40’tan fazlası Rusya’dan gelmiştir.”

ALMANYA’DA İVME YAKALANDI

Bağlıkaya, Almanya’dan Türkiye’ye seyahat kısıtlamalarının 1 Temmuz’dan itibaren tamamen kaldırmasını beklediklerini söyledi. Almanya’dan Türkiye’ye 2019 yılında 5 milyon ziyaretçi geldiğini hatırlatan Bağlıkaya, 1 Ocak-30 Haziran 2019’da Almanya’dan Türkiye’ye gelen ziyaretçi 1.8 milyon iken, yılın ikinci yarısında 3.2 milyon Alman ziyaretçinin ağırlandığını söyledi. Bağlıkaya, “Türkiye’ye yönelik satışlarda ciddi bir ivme yakalandığı yönünde bilgiler aldık. Yıl sonuna kadar Almanya’dan gelecek toplam ziyaretçi sayımızın 2.5 ile 3 milyon bandında gerçekleşmesini bekliyoruz” diye konuştu. Bağlıkaya, Fransa’dan 400 bin ile 500 bin bandında ziyaretçi gelmesini öngördüklerini söyledi.

RUS TURİST YOĞUNLUĞU

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Rusya’nın uyguladığı uçuş kısıtlaması 22 Haziran itibarıyla sona erdi. Kararı sevinçle karşılayan Rus turistler rezervasyon yaparak uçaklarla Antalya’ya gelmeye başladı. Antalya Havalimanı’na 2 günde gelen yaklaşık 20 bin Rus turist, tatillerine başladı. 5 yıldızlı otelleri tercih eden Rusların en sevdiği destinasyonlardan biri olan Kemer ilçesinde de hareketlilik yaşanıyor. Ruslar çoğunlukla güneşlenmeyi tercih ediyor. (Alparslan ÇINAR/ DHA)

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