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Ekonomi
Haber Giriş: 18.01.2021 - 12:12 | Son Güncelleme:

Sahil düzenlemesi işi yaptırılacaktır

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Sahil düzenlemesi işi yaptırılacaktır
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Giresun Belediyesi 1 Etap Batı Sahili Düzenlemesi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ihale Giresun Merkez Batı Sahilinde (Gaziler Mah.- Güre Mah. Sınırlarında Kalan Sahil Kısmı)  10.02.2021 tarihinde saat 11:00’de yapılacaktır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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