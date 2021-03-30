Şahap Kavcıoğlu: Yüzde 5 hedefine sıkı sıkı bağlıyız

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, hemen faiz indirileceği önyargısının doğru olmadığını belirtti. Kavcıoğlu, “Nisan veya sonrasındaki aylarda PPK kararıyla ilgili ‘hemen faiz indirilecek’ şeklinde önyargılı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum” dedi. Kavcıoğlu, “Sonuçta para politikası kararları, Para Politikası Kurulunca, makro ekonomik gelişmelere yönelik mevcut bilgi ve veri seti dikkate alınarak verilmektedir” diye konuştu.



Kavcıoğlu, Bloomberg’e verdiği yazılı röportajda, hükümet ile belirlenen orta vadeli yüzde 5 enflasyon hedefine sıkı sıkı bağlı olduklarını belirterek, bunun da sürdürülebilir büyüme için ne kadar önemli olduğunun farkında olduğunu kaydetti. Para politikası duruşunu belirlerken gerçekleşen ve beklenen enflasyonla birlikte küresel sermaye akımları, benzer ülkelerin reel getirileri ve yerleşiklerin portföy tercihlerini de dikkate alacaklarını anlatan Kavcıoğlu, “Yeni dönemde de kararlarımızı kurumsal bir para politikası anlayışıyla enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacak şekilde almaya devam edeceğiz. Bu çerçevede şu ana kadar atılmış olan politika adımlarının etkilerini de gözlemleyeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

ARAÇ BAĞIMSIZLIĞI

Merkez Bankası’nın para politikasının PPK tarafından ortak bir anlayışla şekillendirildiğini dile getiren Kavcıoğlu, “Merkez Bankası’na enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmek için elindeki araçları kullanmak konusunda Kanun’la araç bağımsızlığı verilmiştir. Merkez Bankamız da değişen dünya koşulları altında ve başta enflasyon görünümü olmak üzere yurtiçi makro ekonomik gelişmeler ışığında para politikası araçlarını günün şartlarına göre bağımsız şekilde kullanmaya devam edecektir” dedi. Para politikasının operasyonel çerçevesini koruyacaklarını ifade eden Kavcıoğlu, “Bir hafta vadeli repo faiz oranı para politikası açısından temel politika aracımız olmaya devam edecek. Sadeleştirilmiş operasyonel para politikası çerçevesinin, aktarım mekanizmasını güçlendirdiğini, kararların ve uygulamaların daha sade ve net şekilde iletişiminin kurulmasına imkân verdiğini görüyoruz” şeklinde konuştu.

‘KURLAR SERBEST PİYASADA OLUŞACAK’

Türkiye’nin son yıllarda yaşanan jeopolitik gelişmeler ve sonrasındaki pandemi sürecinin getirdiği zorluklar ile mücadele etmek durumunda kaldığını belirten Şahap Kavcıoğlu, şöyle devam etti: “Gelecek dönemde Merkez Bankası, Para ve Kur politikası metninde belirtildiği gibi dalgalı kur rejimine bağlı kalacak, kurlar serbest piyasa koşullarında arz ve talep dengesine göre

oluşacaktır. Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından döviz rezervlerinin güçlendirilmesi hedefimizi koruyoruz. Ayrıca Merkez Bankası uygun koşullar oluştuğunda rezervlerini güçlendirmeye yönelik araçları iletişimi önceden ve gerektiği şekilde yaparak devreye alabilecektir.”

ENFLASYONLA MÜCADELE

Enflasyonla mücadele ile ilgili de değerlendirmelerde bulununa Şahap Kavcıoğlu, şunları söyledi: “Enflasyonda konjonktürel koşulların yanı sıra yapısal faktörlerin de etkili olduğunu görüyoruz. Bu durum merkez bankasının etki alanı dışında kalan fiyat değişimlerini sistematik hale getirebilmektedir. Dolayısıyla, para politikasının enflasyonla mücadelesini zorlaştırıcı katılıklara neden olan işlenmemiş gıda fiyatlarındaki yüksek ve dalgalı seyir, hizmet fiyatları katılıkları, döviz kuru geçişkenliği gibi unsurların çözümüne ilişkin politika uygulamaları önem kazanmaktadır.”

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