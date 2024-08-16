SAHA EXPO’nun bu yılki hedefi 2 milyar dolarlık değer

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Etkinlik, bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 Bakanlık ve Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle 22-26 Ekim 2024’te İstanbul Fuar Merkezi (İFM)’nde gerçekleştirilecek. Geleceği şekillendiren teknolojilerin yer alacağı fuarda yerli ve yabancı çok sayıda firma, kurum ve kuruluş en son ve yeni ürünlerini sergileme fırsatı bulacak. Geçen yıl 78 binin üzerinde profesyonel ziyaretçiyi ağırlayan SAHA EXPO’da, bu yıl İstanbul Fuar Merkezi’nin 8 sergi salonu, fuaye ve dış alanlarını kapsayan toplam 90 bin metrekarelik alanda 150 binden fazla profesyonel ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor. SAHA EXPO’nun dünyada örneği olmayan bir başarı yakaladığını söyleyen SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça, “2018’de küçük bir alanda başlayan fuarımızı 2021’de 40 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirdik, Fuar 2022’de 60 bin metrekareye çıktı, bu sene 90 bin metrekareye çıkıyor. Sektörel bir fuarın kısa sürede, her sene yüzde 50 oranında, yani neredeyse her dönem üstüne yeni bir fuar daha koyarak büyümesi gibi bir örnek dünyada yok” dedi.

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RAKAMLAR DAHA DA YUKARI TAŞINDI

“Geçtiğimiz fuarda ulaştığımız rakamları bu sene daha da yukarılara taşıyarak bin 200’den fazla katılımcı firma, 500’den fazla resmi ve ticari delegasyon, 150 bin ziyaretçi, 25 bin B2B görüşme ve fuar esnasında gerçekleştirilecek imza törenleri ile 2 milyar dolarlık ekonomik değer rakamlarına ulaşmayı öngörüyoruz” diyen Uça şunları söyledi: “Diğer bir ifade ile savunma ve havacılık sanayiimizin her anlamda rekorlara koştuğu bir ortamda biz de SAHA EXPO olarak yeni rekorlara imza atmayı hedefliyoruz.” Geçtiğimiz yıllarda 4 gün süren fuarın bu yıl 5 gün olacağını dile getiren Uça, halka açık gün sayısının da ikiye çıkardıklarını ekledi.