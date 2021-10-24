Şah kartalı vurdular

Şah kartalı bulan uzman biyolog Cansu Özcan “Lütfen bu son vahşet olsun” çağrısında bulundu. Şah kartalların küresel ölçekte nesli tehlike altındaki türlerden olduğuna dikkati çeken Özcan, “Yaklaşık 1 ay önce Bulgaristan'dan GPS vericiyle takip edilirken Konya’da yalıtımsız elektrik telleri nedeniyle ölü bulduğumuz genç küçük orman kartalı gibi bu genç şah kartalı da insan kaynaklı sorunlar nedeniyle kaybettik” dedi.
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