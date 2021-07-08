Şah Deniz-2’nin güneydoğu kanadında üretime başlandı

Derin su kanadındaki üretim, ilgili tüm açık deniz inşa ve devreye alma işlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından 30 Haziran 2021 tarihinde faaliyete geçti. Projenin, Güneydoğu Kanadı’nda bulunan yeni üretim kısmı; iki yeni akış hattı, dört kuyu ve dünya standartlarındaki Şah Deniz rezervlerine bağlı bir dizi deniz altı yapılarından oluşuyor. Sahanın, Güneydoğu Kanadı’ndaki gaz akışının 2021’in üçüncü çeyreğinde tam kapasite üretim oranlarına ulaşması bekleniyor.

Şah Deniz işletmecisi bp’nin Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye Bölge Başkanı Gary Jones, “Bu üretim, Şah Deniz’de 2021 yılında ulaşmayı planladığımız en önemli dönüm noktasıydı. Şah Deniz-2’nin ana altyapı çalışmalarının 2018 yılında tamamlanarak ilk gazın elde edilmesinin ardından tüm Şah Deniz ekibimiz, kalan kanatlarda yeni kuyulara ulaşmak ve deniz altı sistemindeki devasa alanda üretimi hızlandırmak adına çalışmalarına devam ediyor. Üretimin yeni başladığı Şah Deniz-2 Güneydoğu Kanadı’nda; iki dağıtım borusu ve 40 kilometreden fazla akış hattı kullanılarak Şah Deniz saha üretimine günlük yaklaşık olarak 90 bin varil eşdeğerinde petrol miktarı eklenmesini beklediğimizi ifade etmekten memnuniyet duyuyorum” dedi.

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