Sağlıkta faizsiz dönem

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, yeni bir stratejik konumlandırmaya gittiklerini belirterek, “Faiz hassasiyeti olanların özel sağlık sigortası ihtiyaçlarını karşılamak üzere portföyümüze Katılım Sağlık markamızı ekledik. Emeklilik ve hayat kategorilerinin yanına sağlığı da ekleyerek yeni bir yapı kurduk. Tüm sağlık ürünlerimizi bu çatı altında toplarken Katılım Sağlık markamız altında hazırladığımız özel grup sağlık sigortamızı da kısa bir dönem önce satışa sunduk. Böylece Türkiye’nin ilk katılım esaslı özel sağlık sigortasını hayata geçirdik” dedi.

Sincek, 2019 yılında sağlık branşından 5.3 milyon liralık prim üretimi gerçekleştirdiklerini, son iki yıldır umre ve hacca giden vatandaşları Katılım Emeklilik olarak sigortaladıklarını ifade ederek, katılım sigortacılığının 2019 yılında yüzde 54 büyüyerek 3.5 milyar liralık prim üretimi gerçekleştirildiğini kaydetti. Ayhan Sincek, bireysel emeklilik fonlarından da bahsederek, sene başından bu yana 2.4 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaştıklarını söyledi. Sincek, “160 bin aktif sigorta sözleşmesine 671 bin BES ve otomatik katılım sözleşmesine ulaştık. 2019 yılında da hayat katılım hisse senedi yatırım fonumuz yüzde 59.72 getiri sağladı. Fonlarımız ağırlıklı ortalama getiride yüzde 28.5 ile enflasyonun yüzde 14.84 üzerinde reel getiri sağladı” dedi.