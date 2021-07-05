‘Sağlıklı’ ticaret

Kurumsal hayatını bırakarak Bodrum’a yerleşen Seren Ergüder, sağlıklı ürünlere olan merakını ticarete dönüştürdü. 2019 yılının kasım ayında ‘Seren’in Doğal Dünyası’ markasını kuran Ergüder, evinde hobi olarak ürettiği sağlıklı ürünleri bugün 15 ilde 30 satış noktasında tüketici ile buluşturuyor. Ergüder ile girişim öykülerini ve yeni dönem hedeflerini konuştuk.



YARDIM İÇİN BAŞLADI

Uzun süredir kendisi ve ailesi için sağlıklı beslenme konusuna odaklandığını belirten Ergüder evinde hazırladığı sağlıklı atıştırmalıkların çevresinden yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Yardıma ihtiyacı olan çocuklar ve sokak hayvaları için düzenlenen etkinliklerde ürünlerini yardım amaçlı sattıklarını anlatan Ergüder, “Glutensiz kek, kurabiye, şekersiz reçel gibi ürünler çok beğenilince arkadaşlarımda talepler geldi. Benim hayalimde de mutfakta olmak zaten vardı. İstanbul’un yoğunluğundan, koşturmasından bunalınca eşimle Bodrum’a yerleşmeye karar verdik ve markamı burada hayata geçirdim” dedi.



PANDEMİ OLUMLU ETKİLEDİ

Bodrum Turgutreis’te önce 30 metrekare bir atölyede üretime başladığını belirten Ergüder, pandemi ile birlikte yoğun talep gördüklerini ve atölyelerini büyüttüklerini ifade etti. Salgınla birlikte sağlıklı ürünlere talebin arttığını dile getiren Ergüder, e-ticaret pazarındaki büyümenin de onları olumlu etkilediğini ifade etti. Bugün 15 ilde 30 satış noktasında ve online’da 20 portalda olduklarını belirten Ergüder, “Fıstık ezmesi ve çeşitli atıştırmalıklar üretiyoruz. Hammadde seçiminden üretimine kadar hepsi büyük titizlikle yapılıyor. Şekersiz, katkı maddesiz ürünler üretiyoruz. Ürün çeşitliliğimizi arttıracak çalışmalara da başladık” diye konuştu.

10 KAT BÜYÜME

Libya’ya ihracat yaptıklarını belirten Ergüder, Avrupa ülkelerine de ürünlerini yollamak için hazırlıklara başladıklarını söyledi. İç pazarda ise daha çok şehirde olmayı hedeflediklerini dile getiren Ergüder, “Haziran 2020- Haziran 2021 arası ciromuz 1 milyon TL. Hedefimiz hem satış hem ciro anlamında 5 yıl sonra rakamları 10 katına çıkarabilmek. 5 yıllık süre içerisinde ürün gamımıza yeni ürünler ekleyeceğiz. İç pazarda markamızı duyurduktan sonra hedefimiz ihracat yaptığımız ülkelerin sayısını artırmak olacak” şeklinde konuştu.

KADINLAR ÜRETİYOR

GİRİŞİMİ ile kadın istihdamına da katkı sağlamayı hedeflediğini belirten Seren Ergüder, atölyelerinde 15 kadının çalıştığını ve bu sayının artacağını söyledi. Aylık satış rakamlarının fıstık ezmelerinde 2 bin, paketli atıştırmalıklarda bin adet olduğunu belirten Ergüder, 30 gurme markette yer aldıklarını ve yeni işletmelerle de görüştüklerini ifade etti.

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