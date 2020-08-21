Sağlıklı evlere yoğun talep

Koronavirüsle birlikte, dünya metropollerinde orman içindeki konutlar yatırımcının yeni gözdesi oldu. Uzmanlara göre, koronavirüsle birlikte insanlar, deniz kenarında yaşamaktansa orman içinde yaşamayı tercih eder hale geldi. Özellikle İstanbul gibi bir şehirde orman içinde proje sayısı neredeyse yok denecek kadar az. Bu nedenle bu tarz mevcut projelerde fiyatlar, emsallerine göre 2-3 kata kadar bir prim potansiyeline işaret ediyor. Küresel gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank’in hazırladığı son çalışma da bu eğilimi destekliyor. Knight Frank’in dünya genelinde yaptığı son çalışma, bu konutlardaki fiyat artışının, yüzde 100’ü aştığını gösteriyor.

‘30 YILDA BİR GELİR’

Orman içindeki projelerin, tüketicileri sadece zihnen olarak iyileştirmekle kalmadığına, aynı zamanda ticari olarak da yatırımlarına kazanç kattığına dikkati çeken DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Çekmeköy’deki Ormanköy projemiz, ormanın tam içinde ‘Sağlıklı Ev’ konseptiyle inşa ediliyor. Bu açıdan Ormanköy, hem arazi, hem mimari, hem de yatırım değeri açısından örnek bir proje. Ormana komşu, ya da orman manzaralı projeler elbette var. Ama orman içinde konumlanmış, dört tarafının ormanla çevrili olduğu ve gerçek manada ormanın tam merkezinde böyle bir proje belki de 30 yılda bir gelir” ifadelerini kullandı.

ÖN TALEP TOPLANIYOR

Ormanköy projesine gösterilen yoğun ilgiye de dikkat çeken Yılmaz, “Şimdi projemizin Ormaniçi bölümünde de ön talep topluyoruz. Gerçek anlamda doğayla iç içe, örnek bir proje tasarladık” dedi. Yılmaz, orman içinde yaşamanın etkilerini şöyle sıraladı:

- ”Orman havasıyla hayatını geçiren insanlar daha yavaş yaşlanıyor.

- Ormanda spor ve yürüyüş, tansiyon ve şeker gibi kronik hastalıklara da iyi geliyor.

- Yorgunluk, alerji, negatif düşünceler, baş ağrısı ve uykusuzluk gibi rahatsızlıkları ortadan kaldırır. Depresyon ve kaygı bozuklukları azalır.

- Orman içinde yaşamın çocuklarımız üzerinde de olumlu etkisi var. Orman havasıyla büyüyen çocuklarda hiperaktivite ve dikkat bozukluğu semptomlarında ciddi bir gerileme görülüyor.

- Bitkilerden yayılan kimyasallar bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Bu sayede vücudumuz, tümör ve bozulmuş hücrelerle daha güçlü bir şekilde savaşıyor.”

200 BİN METREKARE ALANA İNŞA EDİLİYOR

Yaklaşık 200 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen Ormanköy projesinin yüzde 90’ının yeşil alanlar için ayrıldığını belirten Yılmaz, “Konut bloklarımızın yüksekliğini bahçe+5 kat olarak tasarladık. İskandinav modeline göre tasarladığımız konut bloklarımızın yanında da yaklaşık 80 bin metrekare büyüklüğünde özel bir orman alanı kurguluyoruz”dedi. Yılmaz, projede çocukların zaman geçireceği Ormanpark, sağlık merkezi, eğitim kurumları, kreş ve çarşı olacağını da ekledi.

5 MADDEDE SAĞLIKLI EV KRİTERLERİ

DAP Yapı bünyesinde, doktorlardan oluşan özel bir ‘Sağlık Kurulu’ oluşturduklarını söyleyen Ziya Yılmaz, Ormanköy projesindeki Ormaniçi ‘Sağlıklı Ev Kriterleri’ni şöyle sıraladı:

Her binada elbette asansör olacak. Fakat asansöre ihtiyaç duymadan çıkılabilecek yükseklikteki eve sağlıklı ev diyoruz. İkincisi ise bahçe konusu… Sağlıklı evlerde bahçe yoksa teras, teras da veremiyorsanız geniş balkon olması gerekiyor. Üçüncüsü orman konusu çok önemli… Çünkü ormanlarımız sadece oksijen deposu değil aynı zamanda da şifa kaynağı. Bu yüzden sağlıklı ev orman içinde ve geniş bir yeşil alana sahip olmak zorunda. Dördüncü olarak, bir diğer konu da hiç şüphesiz havalandırma sistemi. Sağlıklı ev dediğinizde, her dairenin havalandırma sisteminin korona sürecindeki sağlık kriterlerine uygun olarak tasarlanması ve ‘bağımsız’ olması büyük önem taşıyor. Son kriter ise hepimizin bildiği gibi elbette deprem yönetmeliği.

METRO VE KÖPRÜYE ULAŞIMI KOLAY

Ormanköy projesinin, ulaşım hatlarının yanı başında yer aldığına da dikkat çeken Ziya Yılmaz, projenin Üsküdar-Çekmeköy Metro İstasyonu’na 2 dakika, Kuzey Çevreyolu bağlantılarına 5 dakika, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne 25 dakika, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 20 dakika ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne 20 dakika mesafede yer aldığını söyledi.