DAP Yapı, yeni projesiyle sağlıklı ev konseptini Nişantaşı’na getiriyor. Bölgenin toplam yeşil alanından daha büyük, 60 bin metrekare koru alanına komşu olan ve ‘sağlıklı ev’ konseptinde inşa edilen DAP Yapı Nişantaşı Koru projesi, lokasyon olarak Amerikan Hastanesi ile Ihlamur Kasrı arasında yer alıyor.

ÖN TALEP TOPLUYOR

Nişantaşı için ön talep toplamaya başladıklarını söyleyen DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Nişantaşı Osmanlı’dan bugüne önce saray eşrafının, sonrasında Avrupa’yla iş yapan tüccarların, daha sonra da Türkiye’nin dünyaya açılan yüzü olarak sanatın, modanın, lüksün merkezi konumunda olmuştur” dedi ve şunları söyledi: “Sayısız kitap, film ve belgesele konu olan Nişantaşı’na layık, sadece Türkiye’de değil dünyada da parmakla gösterilecek bir proje geliştiriyoruz. DAP Yapı’nın yenilikçi vizyonuyla Emlak Konut güvencesinin birleşimi olan bu proje; iki kıtayı birbirine bağlayan dünya başkenti İstanbul’umuzun gözbebeği Nişantaşı’nda, 50 yıl sonra bile değerine değer katacak bir eser olacak.”



SALGIN ETKİSİ

Bütün dünyayı etkisi altına alan COVID-19 sürecini, gayrimenkul sektörü açısından deprem gibi bir mihenk taşı olarak gördüklerine dikkat çeken Yılmaz, “Nasıl deprem öncesi ve sonrası vardı, artık COVID öncesi ve sonrası olacak. 58 bin 300 Çekmeköy, 18 bin 300 kişi de Nişantaşı için hedef kitlenin fikrini alıp sağlık kurulunu oluşturduk ve sağlık kurulunun da görüşlerini alarak insanların nasıl yaşaması gerektiğini sorarak tasarladık, düşündük ve ardından dünyada bir ilk olan ‘sağlıklı evler’ konseptimizi geliştirdik” dedi.

‘NİŞANTAŞI’NA BİRİNCİLİĞİ GETİRECEĞİZ’

DAP Yapı, Avrupa’nın en prestijli gayrimenkul ödülleri arasında gösterilen European Property Awards tarafından bugüne kadar 8 farklı projeyle 41 ödül aldı. Yurtdışında aldıkları ödüllere Nişantaşı ile bir yenisini daha ekleyeceklerini söyleyen Ziya Yılmaz, “Yaptığımız iş aslında küçük kum tanelerinden büyük sanat eserleri yapmak. Bu doğrultuda proje geliştirdiğimiz bölgelerin karakteristiğine uygun, yenilikçi projelere imza atıyoruz. Nişantaşı projesiyle de bu anlamda mimarisi ve konsepti ile dünya birinciliği elde edeceğimize yürekten inanıyorum” dedi. Türkiye’nin deprem kuşağında bir ülke olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “DAP Yapı’nın bundan önce hayata geçirdiği tüm projelerde olduğu gibi Nişantaşı’nda da bir numaralı önceliğimiz deprem güvenliği” ifadelerini kullandı.



KONUMU İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Lüks markaların Türkiye’deki adresi olan Abdi İpekçi Caddesi’ne 650 metre; yani yaklaşık 5 dakika yürüme mesafesinde bulunan Nişantaşı Koru’nun konumu için şu bilgiler verildi: “Proje City’s Alışveriş Merkezi’ne de 300 metre yakınlıkta. Prada, Gucci, Hermes ve Louis Vuitton gibi lüks marka ve restoranlara kapı komşusu olsa da projede özel shuttle hizmeti de sunulacak. Proje başta Amerikan Hastanesi olmak üzere Nişantaşı ve çevresindeki 100’e yakın hastane ve poliklinik, muayenehanelerle birlikte 500’e yakın sağlık birimiyle sağlığın da merkezinde.”

5-10 KATLI PLANLANDI

Projede kat yüksekliği 5 ila 10 kat arasında sınırlandırıldı. Bahçe villa ve teras villa şeklinde tasarlanan konutlardaki tavan yüksekliğinin ise minimum 4 metre olarak planlandığı belirtilirken şu bilgiler paylaşıldı: “Yüksek tavanlı, ferah ve insanın içini açan yaşam alanları tasarlandı. Daire büyüklüğünde geniş teraslarda isteyenler havuzuna girebilecek, dileyenler şömine ateşi eşliğinde Boğaz, koru ve Nişantaşı manzarasının tadını çıkarabilecek.”



İŞTE KRİTERLER

1- Nişantaşı projesini sağlıklı evler konsepti çerçevesinde şekillendirdiklerini belirten Ziya Yılmaz sağlıklı ev kriterlerini şöyle sıraladı:

2- “Birincisi yüksek katlı olmayacak. İhtiyaç duyulduğu anda yürüyecek çıkılabilecek yükseklikteki evlere sağlıklı ev diyoruz.

İkincisi balkon, teras ve bahçe... Sağlıklı evler bahçe yoksa teras, teras da veremiyorsanız kesinlikle geniş balkona sahip olmalı.

3- Nişantaşı projemizi, tamamen bir ‘villa bahçe’ ve kişiye özel detayların düşünüldüğü ‘lüks tekne’ mantığıyla tasarladık.

Üçüncüsü ise orman, koru ve yeşil alan ... Yapılan çalışmalar gösteriyor yeşillikler içinde yapılan spor aktiviteleri kronik hastalıklara da iyi geliyor. Biz bu anlamda tamamen ‘orman içi’ mantığıyla Nişantaşı’nın en yeşil projesini hayata geçiriyoruz.



4- Dördüncüsü ise havalandırma sistemi... Bu açıdan bakıldığında ‘sağlıklı ev’ dediğinizde, her dairenin havalandırma sisteminin korona sürecindeki sağlık kriterlerine uygun olarak tasarlanması ve kesinlikle birbirinden ‘bağımsız’ olması ve doğal havalandırma olması gerekiyor.

5- Beşinci ve son kriter ise en son deprem yönetmeliğine göre inşa ediliyor olması.”

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