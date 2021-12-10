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Sağlıkçıların ücretine yeni düzenleme

#Sağlık Çalışanları#Ücret#Düzenleme
Sağlıkçıların ücretine yeni düzenleme

Sağlık çalışanları için belirlenecek ücret artışı, eksik düzenlemeler nedeniyle yeniden hesaplanıyor. Buna göre, pratisyen hekimlerin ek gösterge katsayısı 17 binden 40 bine, diş hekimleriyle uzman hekimlerin ek gösterge katsayısı 13 binden 33 bine çıkarılacak. Döner sermayeden alınan ek ödemeler, merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak.

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Başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanlarına yapılacak ücret artışı, eksik düzenlemeler nedeniyle yeniden masaya yatırıldı. Bütçe sonrasında tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak, mesleki kıdem ve unvanları da dikkate alarak yeniden kaleme alınmaya çalışılan düzenlemenin ana çerçevesi oluştu. Edinilen bilgiye göre, düzenleme gece yarısı önergesiyle bütçe görüşmelerinden önce TBMM Genel Kurul gündemine geldiğinde, hem sağlık çalışanlarının çoğunun dışında kalması, hem de döner sermaye hesaplamasında farklılık olduğu gerekçesiyle geri çekildi. AK Parti kurmayları, bürokratların kendilerine verdiği bilgiye göre, döner sermayelerin tek bir havuza dönüştürüldüğünü, döner sermaye ödemelerinde iller arasında farklılık olduğu için, doktorların büyük şehirleri tercih ettiği ve küçük şehirlere gitmediği, bunu önlemek için de döner sermaye paylarının eşitlendiğini dile getirdiler.

HATADAN DÖNÜLDÜ

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Ancak, pratisyen hekimlerde 2 bin 500, uzman doktorlarda 5 bin lira olacağı açıklanan düzenlemede, ciddi eksikler olduğu ortaya çıktı. Görüşmeler sırasında, döner sermaye kapsamında olan hemşire, ebe, sağlık personeli, ambulans görevlisi gibi kişilerin hesaba katılmadığı ortaya çıktı. Ayrıca, yeni hesaplama profesör ve doçent maaşları kapsam dışında tutulduğu için, düzenlemeyle bir uzman doktorun, profesörden fazla maaş alması gibi durumların ortaya çıkacağı bilgisi paylaşıldı.

YENİ FORMÜL

Bunun üzerine AK Parti kurmayları, grup yönetimi, Maliye ve Sağlık Bakanları metni yeniden değerlendirmek için toplantı yaptılar. Maliye Bakanlığı kanadı, kapsamın genişletilmesine itiraz etti; ancak bu konuda ısrar edilince formül aranmaya çalışıldı. Sadece doktorların maaşının yıllık maliyetinin 18 milyar lira olduğu belirtildi. Sorunun seyyanen zamla çözülmesi ve diğer sağlık çalışanlarına ek zam yapılması önerisi de dile getirildi. Maliye Bakanlığı bürokratları bunun yaratacağı mali yükün hesaplanması gerektiğini söylediler. Konunun yeniden değerlendirilmesi istendi.

SONA YAKLAŞILDI

Çalışmaya göre, pratisyen hekimlerin ek gösterge katsayısı 17 binden 40 bine, diş hekimleriyle uzman hekimlerin ek gösterge katsayısı 13 binden 33 bine çıkarılacak. Sağlık çalışanlarının döner sermayeden aldıkları ek ödemeler, merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak. Sağlık çalışanlarının ek ödeme tutarı belirlenirken, sağlık kurumlarının tek tek gelirleri yerine bakanlığın toplam geliri esas alınacak.

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#Sağlık Çalışanları#Ücret#Düzenleme

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