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Sağlık turizminden yılda 1.6 milyar dolar geliyor

#Sağlık Turizmi#USHAŞ#Op. Dr. Bülent Cihantimur
Sağlık turizminden yılda 1.6 milyar dolar geliyor

Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi’ne (USHAŞ) göre 2019 yılında sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında 662 binin üzerinde hasta Türkiye’den sağlık hizmeti aldı ve tahmini 1.6 milyar dolar gelir bıraktı.

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Pandemi ile bu durum hız kesmiş olsa da birçok hasta yurtdışından aktarmalı uçuşları dahi göze alarak Türkiye’ye geldi. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur, Türkiye’nin sağlık turizminde global anlamda önemli bir pay aldığını ve bu alanda yatırımların arttırılması gerektiğini belirterek rakiplere dikkat çekti: “Başlıca rakiplerimiz Almanya, İsrail, Hindistan, Kore, Meksika ve Tayland diyebiliriz. Estetik sektörü için bu ülkere ek olarak Brezilya, İtalya’yı ekleyebiliriz.”

ORTALAMA 2 BİN DOLAR

Türkiye’ye en çok estetik işlemler için gelindiğini belirten Dr. Cihantimur, gelen hastaların USHAŞ verilerine göre ortalama 2 bin dolar gelir getirdiğini söyledi. Estetik için gelen hastaların ise 2 bin Euro ile 4 bin Euro arasında gelir getirdiğini belirten Dr. Cihantimur, şunları söyledi: “ISAP 2019 analizine göre, Türkiye’ye estetik amaçlı gelen yabancıların en çok olarak Almanya, İngiltere, Irak ve Rusya’dan geliyor. Biz de kendi kliniğimizde 2021 yılında 20’ye yakın ülkeden hasta aldık.

Özellikle Almanya, İngiltere, İsviçre, İsrail ve ABD gibi ülkelerde oldukça güçlüyüz. Gelen yabancı hastaların sağlık harcamaları dışında konaklama, transfer gibi harcamalarını düşündüğümüzde estetik operasyonlar nedeniyle gelen hastaların 3 bin Euro ile 5 bin Euro arasında gelir bıraktığını söyleyebiliriz. Türkiye dünyanın bir çok gelişmiş ülkesine göre hastane, yetişmiş insan kaynağı, doktor kalitesi ve teknoloji olarak güçlü. Bu sayede ülkemiz sağlık turizmi alanında hızlı bir atılım yaptı.”

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Dr. Cihantimur, “Uluslararası hastaların en çok tercih ettiği klinik branşlar sırasıyla, kadın hastalıkları, iç hastalıklar, göz hastalıkları, tıbbi biyokimya, genel cerrahi, estetik cerrahisi, diş hekimliği, ortopedi ve travmatoloji, enfeksiyon hastalıkları ve kulak-burun-boğaz şeklinde. Estetik pazarı içinde plastik cerrahi işlemleri ise cüzdan payı en yüksek işlemleri oluşturuyor” dedi.

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#Sağlık Turizmi#USHAŞ#Op. Dr. Bülent Cihantimur

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