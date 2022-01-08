Sağlık turizminde 'Diplomalı' destek eleman için önemli adım

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Akılalmaz tuzak 15 yıllık galericiyim başıma bu geldi İkisi de mağdur...Akılalmaz tuzak! '15 yıllık galericiyim başıma bu geldi' İkisi de mağdur...#Otomobil
Sevgilisi aslında kuzeniymiş Bir dolandırıcılık hikayesiSevgilisi aslında kuzeniymiş! Bir dolandırıcılık hikayesi#Kimlik Hırsızlığı
Ali Koç açıklayacak Löwün imza tarihi belli oldu...Ali Koç açıklayacak! Löw'ün imza tarihi belli oldu...#Transfer
Bahçeliden önemli açıklamalar: Sandık diyorsanız 2023 Haziran ayını bekleyeceksinizBahçeli'den önemli açıklamalar: Sandık diyorsanız 2023 Haziran ayını bekleyeceksiniz#MHP
Bakan Bilgin müjdeleri CNN TÜRK canlı yayınında verdiBakan Bilgin müjdeleri CNN TÜRK canlı yayınında verdi!#Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Kritik isim vatana ihanet suçundan tutuklandı Kazakistanda bu sabah inanılmaz görüntüler...Kritik isim 'vatana ihanet' suçundan tutuklandı! Kazakistan'da bu sabah inanılmaz görüntüler...#Kazakistan
16 Aralıkta pozitif sonucu var iddiası sonrası ortaya çıktı 17 Aralıkta kalabalık etkinlik...'16 Aralık'ta pozitif sonucu var' iddiası sonrası ortaya çıktı! 17 Aralık'ta kalabalık etkinlik...#Novak Djokovic
Allah milletvekilinin iftirasından korusunAllah milletvekilinin iftirasından korusun#Ali Mahir Başarır
Kan donduran görüntüler... Bir anda alevler içinde kaldı, polis çareyi kaçmakta bulduKan donduran görüntüler... Bir anda alevler içinde kaldı, polis çareyi kaçmakta buldu!#ABD
17 yaşındaki Edanurun kahreden ölümü Kavga eden sevgilileri ayırmak isterken...17 yaşındaki Edanur'un kahreden ölümü! Kavga eden sevgilileri ayırmak isterken...#ANTALYA
Annesi öldü, işveren işten kovdu Yargıtaydan önemli tazminat kararıAnnesi öldü, işveren işten kovdu! Yargıtay'dan önemli tazminat kararı#Mahkeme
Erimeye devam ediyor Flaş tahmin 100 bin doları mı görecekErimeye devam ediyor! Flaş tahmin 100 bin doları mı görecek?#Bitcoin
Buse Varolu şaşırtan Alişan sorusu: Kocadan zengin olmak nasılBuse Varol'u şaşırtan Alişan sorusu: Kocadan zengin olmak nasıl?#Buse Varol
Hangi kainatın güzeliHangi kainatın güzeli!#YOUTUBE
Uzmanlar ikiye bölündü: Şizofreni kelimesi değişmeli miUzmanlar ikiye bölündü: Şizofreni kelimesi değişmeli mi?#Sağlık
HABERLEREkonomi Haberleri

Sağlık turizminde 'Diplomalı' destek eleman için önemli adım

#Sağlık Turizmi#Servet Terziler#Çalıştay
Sağlık turizminde Diplomalı destek eleman için önemli adım

Pandemi öncesinde 3 milyar dolarlık ekonomik hacme ulaşan, salgın döneminde de son 10 yılda kazandığı ivmeyi devam ettirmek adına var gücüyle çalışan sağlık turizmi sektörü, destek eleman açığına çare arıyor.

Haberin Devamı

Sağlık Turizmi Eğitimi Çalıştayı'na katılan Türk Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Dr. Servet Terziler, "Türkiye'de günde ortalama 2 bin saç ekimi işlemi yapılıyor. Her vaka başına 1 destek eleman olması gerektiğini düşünüyorum. Bu alanda en az 10-15 bin eleman açığımız var. Çalıştay raporumuzu YÖK'e sunacağız. İki yıllık eğitim programları ile, sağlık alanında temel bilgilere sahip nitelikli destek elemanlar yetiştirilmesi hem ülkemizin hem de sektörümüzün önünü açar" dedi.

Gözden Kaçmasın

Otomobil satışında akılalmaz dolandırıcılık 15 yıllık galericiyim başıma bu geldiOtomobil satışında akılalmaz dolandırıcılık! '15 yıllık galericiyim başıma bu geldi'Haberi Görüntüle

“HEM TÜRKİYE'NİN HEM DE SEKTÖRÜN ÖNÜNÜN AÇACAK PROJE”

"Katma değeri oldukça yüksek olan bu çalıştayın ana konularından biri ara eleman sorunu hakkındaydı. Ara eleman denilen hizmet erlerinin yetiştirilmesi ile alakalı ortak kalite programı çalıştayımız vardı” diyen Terziler, "Burada öncelikle ara elemanın ifade olarak destek elemanı olarak değiştirilmesi konusunda karar aldık. Destek elemanı ise doktora, destek veren hasta ve doktor arasında bir köprü görevi gören bir birey olduğunu tanımladık. Bu insanlar özellikle İstanbul’da nispeten bulunmasına rağmen Türkiye’nin 81 ilinde sağlık turizmi yapıldığını düşündüğümüz zaman destek elemanlarında hem sayı olarak hem de kalite olarak ciddi sorunlarımız olduğunu görüyoruz. Mümkün olduğu kadar fakültelerde, 2 yıllık programlarda en az 1 yabancı dil ile sağlık turizm destek uzmanı programlar planlandı. Bu noktada dışarıdan gelen destek elemanlarının sağlıktan bir haber olmadan gelen, temelleri yerinde, eğitimli elemanların turizme nasıl olumlu bir etkisi olacağını gördük. Hem Sağlık Bakanlığı'nın, hem Ticaret Odalarının hem de Üniversitelerinin bu noktada politikalarının doğru yazılmasında ne kadar ciddi olduğunu gördük. Kervan yolda düzülür ancak düzmek için geç kalmadığımızı buradaki kalite yolculuğunun planlandığını gördük. Bu konuda devletimizle özel sektörün ortaklaşa çalışması gerektiğini net bir şekilde tespit ettik. Türkiye’de bulunan hekim sayısı yaklaşık 150 bin. Hemşire sayımız ise 750 bin civarında. Türkiye’de günde ortalama 2 bin saç ekimi işlemi yapılıyor. Bu sayı için en az her vaka için bir destek eleman olması gerekiyor. Buradan en az 10 – 15 bin destek elemanı açığı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çalıştay raporlarımızı YÖK’e ilettik. Birebir çalışma yapmak yerine direkt karar merciinden bu işi çözme gayreti içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

“AVRUPA, SAÇ TEDAVİLERİ İÇİN TÜRKİYE'Yİ TERCİH EDİYOR”

Dr. Terziler, saç ekimi ve saç tedavileri alanındaki son gelişmeleri de paylaştı:

"Saç ekimine bakıldığı zaman ön plana çıkan ülkeler arasında İtalya, İspanya, İngiltere, Almanya, Hollanda gibi ülkelerde Türkiye ön planda. Estetik Cerraha bakıldığı zaman yine kıta Avrupa’sından Hollanda, Almanya, İngiltere, Fransa yanında kuzey ülkelerinden Norveç, İsveç, Danimarka gibi ülkelerden çok fazla akımlar aldık. Romanya’dan da güzel akımlar gelmeye devam ediyor. Aynı şekilde Amerika ve Kanada gibi okyanus ötesinden de gelmeye devam ediliyor. Geçen yıl Japonya’dan ve Hindistan’dan yoğun talepler alıyorduk ancak Covis-19, Asya’nın akımını oldukça azalttı. Rakamsal boyutlara baktığımızda özellikle Mart, Nisan, Mayıs aylarında Covid çok ciddi bir yükseliş yaptığından dolayı bizim de ivmemiz azalmaya başladı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Bakan Bilgin CNN TÜRK’te müjdeleri verdi 3600 ek gösterge, sözleşmeli personellerin durumu, AGİ ve EYT...Bakan Bilgin CNN TÜRK’te müjdeleri verdi! 3600 ek gösterge, sözleşmeli personellerin durumu, AGİ ve EYT...Haberi Görüntüle

Bana göre dünyanın hemen hemen en kaliteli ve en uygun sağlık hizmeti Türkiye’de sunuluyor. Bu çıkış başlarda saç ekimi gibi spesifik alanlarda İstanbul ve Türkiye marka haline geldi. Özellikle son 5 yılda aylık olarak 50 binin yıllık olarak ise 750 bine varan saç ekim sağlık turistine ulaştık. Bunun da rakama dökülen boyutlarında 2019 yılında yaklaşık olarak 1,5 milyar doları geçen bir hacme ulaştık. Bu hacmin bir diğer yarısı olan estetik cerrahi, diş, göz, genel sağlık hizmetleri gibi tüm branşlardaki akımların doğru tanıtımlarla artış yakaladığını gördük."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sağlık Turizmi#Servet Terziler#Çalıştay

BAKMADAN GEÇME!

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı

BAKMADAN GEÇME!

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı