Sağlık turizminde dev buluşma... İmaj bozan işler masaya yatırılacak

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Çalıştayda pandemi sonrasında 2.5 milyar doları aşan sağlık turizmi gelirlerinin 10 milyar dolar hedefine ulaşması için izlenecek yol haritası masaya yatırılacak. “Bir yol haritası çıkaracağız” diyen Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitimi Derneği (UASTED) Yönetim Kurulu Danışmanı Salih Kutluk, sağlık turizminde Türkiye’nin imajını zedeleyen çalışmaların da konu başlıkları arasında yer aldığını belirtti.

Kutluk şunları söyledi:

4 MİLYAR DOLAR GELİR

“Sağlık turizmindeki başarımızda doktorlarımızın donanımı, artan hastane sayısı, sağlık personelleri, tıp merkezleri ve seyahat acentelerinin uzmanlaşmasının etkisi büyük. Türkiye, dünyada en çok hasta kabul eden ülkeler sıralamasında ilk 5’te. 2024 sonunda Türkiye bu alanda 4 milyar dolar gelire ulaşabilir ve hatta geçebilir. Bu artışın kalıcı ve sürdürülebilir olup olmadığı konusu ise oldukça muğlak. Her ne kadar dünyanın önde gelen sağlık turizmi oyuncularından olsak da Türkiye’nin sağlık turizminde başarısına engel teşkil edebilecek ciddi konular var. Sektörde sıkça dillendirilen sorunların yanında henüz gün yüzüne çıkmayan ve sektörün geleceğini etkileyebilecek derin konuları da ele alarak sürdürülebilir bir sistem kurulabilmesi amacıyla tartışacağız ve bir yol haritası çıkaracağız.

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MARKALAŞMA ÖNEMLİ

2024 yılı sonunda sağlık turizmi alanında devlet tarafından sunulacak teşviklerin toplam miktarının 5 milyar liraya ulaşmasını bekliyoruz ki bu rakamın önceki yıl 800 milyon lira civarında olduğu düşünüldüğünde ciddi bir finansal destek artışı var. Ancak rakamların işletmelere yayılmadığı görülüyor. Harcamaların yüzde 70’ine kadar geri ödeme imkânı sunulduğunda, geriye sadece teşvikleri verimli şekilde kullanmak, doğru iletişim ile pazarlamaya önem vererek markalaşma ve kurumsallaşma sürecine yatırım yapmak kalıyor.”