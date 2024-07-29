Sağlık sigortacılığını geliştirmenin tam zamanı

Haberin Devamı

AXA Türkiye CEO’su Yavuz Ölken, tamamlayıcı sağlık sigortasının kamunun desteği ile geliştiğini, bundan sonra gelişebilmesi için de özel hastanelerle işbirliği yapılması gerektiğini söyledi. Ölken, bugün 6.5 milyon sağlık sigortalısı bulunduğunu, bunun 4.1 milyonunun da tamamlayacağı sağlık sigortalısı olduğunu kaydetti.

Tamamlayıcı sağlık sigortasının 2015’lerde gündeme geldiğini, o dönem, kamu destek vermeseydi tamamlayıcı sağlık sigortasının gelişemeyeceğini belirten Ölken, “Kamunun üzerindeki sağlık yükü artıyor. Türkiye’deki sağlık harcamalarının yüzde 75’i kamunun üzerinde ve bu rakam her geçen yıl artıyor. Hem Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Kurumu (SEDDK) hem Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ve sektör olarak tamamlayıcı sağlık sigortasının kurumlara yaygınlaşması, gelişmesi, kamunun üzerindeki sağlık yükünün hafifletilmesi üzerine çalışıyoruz. Bu konuda da gelişmeler var” dedi.

Haberin Devamı

Yavuz Ölken, tamamlayıcı sağlık sigortasının gelişmesi açısından zamanlamanın da uygun olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Türk halkının sosyokültürel yapısı gereği riskler ortaya çıkmadan farkındalık çok fazla oluşmuyor. Kötü bir pandemi dönemi geçirdik. Türk sigortacıları olarak da mükemmel bir hizmet verdik ve sigortanın içine pandemiyi dahil ettik. Tüm dünya etmezken biz dahil ettik, pandemi hasarlarını ödedik, tedavileri yaptık. Bu manada iyi bir başlama vuruşu oldu. Şimdi de geliştirmek için doğru zaman.”

HASTANELERLE ÇÖZÜM BULMALIYIZ

Tamamlayıcı sağlık sigortasının gelişmesinin sadece sigorta sistemi ile olamayacağına, özel hastanelerin de dikkate alınması gerektiğine dikkat çekerek, “Onlarla ortak bir çözüm bulunması lazım. Bence herkesin ortak hedefi bu işin büyümesi yolunda. Bu işin tabana daha çok yayılması yolunda bir genel mutabakat var. Artık müşteri alışkanlıkları ve beklentileri çok farklı. Sağlık sigortacılığının gelişimi için büyük bir fırsat var. Eğer biz bu fırsatı kullanamazsak sektör olarak, bugün 6.5 milyon olan sigortalı sayısı 8 milyon olur ama istediğine erişemediğinde, ulaşamadığında o zaman sorun yaşamaya başlar” dedi.

Haberin Devamı

SAFRA KESESİ BİR TANE VAR

Ölken, sağlık sigortalarında artan tüketici şikayetlerine de değinerek, bu konuda da şunları söyledi: “Şikayetler bana da geliyor. Mesela, safra kesesi ameliyatı sonrası sürprim uygulanan bir şikayet bana kadar ulaştı. Vatandaş haklı mı; haklı. Sürprim uygulanmasını gerektirecek devam niteliğinde bir durum yok. Vaka bir kere olmuş, bitmiş. Safra kesesi bir tane. Medikal enflasyonu ya da mevcut enflasyonu, gelecek maliyetini bizler fiyatlar üzerine koyabiliriz. Bizim sektör olarak hassas olmamız gereken konu, sağlık sigortacılığını, havuz sigortacılığının dışına çıkarmak zorundayız. Yani müşterinin bugününü ve geleceğini fiyatlayabilme becerisini

sağlamamız lazım.”