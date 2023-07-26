Sağlık-Sen zam talebini açıkladı

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Sağlık Sen Başkanı Mahmut Faruk Doğan "2024 yılı için 3er aylık dönemler itibariyle memur maaşlarına refah payı dahil, 1'inci 3 ayda yüzde 35,

2'nci üç ayda yüzde 10, 3'üncü 3 ayda yüzde 15, 4'üncü 3 ayda yüzde 10 artış istiyoruz. 2025 yılı için ise 6şar aylık dönemler itibariyle refah payı dahil; birinci 6 ayda yüzde 25 ve İkinci 6 ayda yüzde 15 artış istiyoruz" dedi.



Doğan ayrıca "Gelir vergisinin yüzde 15e sabitlenmesi, Kamu çalışanlarına aylık 7 bin 650 TL kira yardımı yapılması, 1inci dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarının ek göstergelerinin 3600 olması, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmesi genel taleplerimiz arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.