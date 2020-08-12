Sağlık için 25 milyon lira kaynak

‘Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi’nde; enfeksiyon hastalıklarıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapılması, hastalıkların tanı ve tedavileri ile korunma yollarının geliştirilmesinde çözüm önerileri getirilmesi, araştırmacı ve eğitimci insan kaynağının nicelik ve nitelik yönünden zenginleştirilmesi, aşı ve ilaç çalışmalarının yürütülmesi hedefleniyor. Merkezde yürütülecek araştırmalara, çalışmalara ve eğitim programlarına Bayındır Hastanelerinde görev yapan enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının ve diğer sağlık çalışanlarının dahil edilmesi; Merkezin Bilimsel Danışma Kurulu’nda Bayındır Hastaneleri’nin de yer alması planlanıyor.

HAYATİ ÖNEMİ VAR

Ülkemizde enfeksiyon hastalıklarının araştırılması, buna hem maddi kaynak ayrılması hem de daha çok bilim insanının ve hekimin bu alana yönelmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, “Bu inisiyatifi ülkemiz insanına karşı çok önemli bir sorumluluk olarak görüyorum. Merkezdeki çalışmaların, ülkemizin yerel salgınlar başta olmak üzere aşı ve ilaç konusunda dışa bağımlılığını azaltacak ölçeğe ulaşmasını, gelecekte daha ileri aşamalar kaydederek bilimsel literatürde ülkemizin dünyada söz sahibi ülkeler arasında yer almasına katkıda bulunmasını ve referans noktası olabilecek iyi bir zemin oluşturmasını umuyorum” dedi. Bali, Banka olarak, Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi için 5 yıl süreyle toplam 25 milyon TL’lik bir kaynak ayırdıklarını belirtti.

BİLİMİN DEĞERİ ANLAŞILDI

Koronavirüsün araştırma ve bilimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini hatırlatan Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan “Salgından çıkış yolu bilim ve bu alanda yapılacak olan araştırmalardır. Merkez, Türkiye’de bu ölçekteki ilk ve tek merkez olacak. Merkezde, Türk halkının sağlığını tehdit eden yerel ve küresel çaplı enfeksiyon hastalıkları riskine karşı çalışmalar yapılarak, dışa bağımlılığın azaltılması için çalışılacak” dedi.