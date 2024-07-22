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Sağlık ekosistemine yeni oyuncu Medisa

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#Sabancı Ageas Sağlık Sigorta#Medisa#Sigorta
Sağlık ekosistemine yeni oyuncu Medisa
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 07:00

Ağustos 2022’de kurulan Sabancı Ageas Sağlık Sigorta, markalaşma sürecini tamamladı.

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Haziran 2024 itibarıyla, ‘Medisa’ ismiyle yoluna devam eden şirket, yakın zamanda gerçekleştirilen sermaye artırımıyla 500 milyon TL’lik sermayeye ulaştı. Medisa, sağlık sigortacılığını telesağlık, sağlıklı yaşam ve hastalık yönetimi alanları ile birleştirerek müşterilerine bütüncül bir deneyim sunacak. Aksigorta ile stratejik iş birliğini hayata geçiren şirket, önümüzdeki dönemde Topluluk Finansal Hizmetler, müşteri ve dağıtım kanalı güçleriyle büyümeyi ve dijital dönüşümün sigortacılık iş kolundaki öncü şirketlerinden biri olmayı amaçlıyor.

KALICI DEĞER HEDEFİ

Medisa Kurucu Genel Müdürü Esra Öge, “Bizim Medisa’daki amacımız kişiselleştirilmiş süreçlerle, ihtiyaç anında bu zincirin tamamında olmak. Dijital alanda sahip olduğumuz tüm yetkinlikleri, çok daha kapsamlı bir müşteri deneyimi için seferber etmek” değerlendirmesinde bulundu.

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#Sabancı Ageas Sağlık Sigorta#Medisa#Sigorta

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