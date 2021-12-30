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Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma uzatıldı

#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı#Sağlık Çalışanları#Ücretsiz Ulaşım
Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma uzatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sağlık çalışanlarının Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 30 Haziran 2022’ye kadar ücretsiz olarak faydalanabileceğini kaydederek, uygulama başladığından bu yana Marmaray, İzban ve Başkentray’da 9 milyon 798 bin sağlık çalışanının bu imkandan faydalandığını bildirdi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı kararıyla, sağlık çalışanlarının Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden ücretsiz yararlanmasına yönelik uygulamanın 30 Haziran 2022’e kadar uzatıldığı belirtilerek, “Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 ile mücadelemiz sürüyor. Bu zorlu süreçte birlik içinde, omuz omuza hareket ettik, etmeye de devam edeceğiz. Salgınla mücadelede sağlık çalışanlarımız en ön safta cansiparane yer alıyor. Bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarımıza Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak destek olmaya devam edeceğiz” denildi.

Uygulama başladığından bu yana ücretiz ulaşım imkanından İzban, Marmaray ve Başkentray’da toplam 9 milyon 798 bin sağlık çalışanının faydalandığı da bildirildi.

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#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı#Sağlık Çalışanları#Ücretsiz Ulaşım

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