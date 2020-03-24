Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman verilecek? Ek ödeme ücreti ne kadar olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı alınan kararlar doğrultusunda, sağlık personellerine ek ödeme müjdesinde bulundu. Ek ödeme ücretinin ne kadar olduğu gündemde yer alırken, ek ödemelerle ilgili karar yönetmeliğe girdi. Peki, sağlık çalışanlarına ek ödemeler ne zaman yapılacak? İşte sağlık çalışanlarına ödenecek olan ek ödeme tutarları ve konuyla ilgili detaylar...

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA NE KADAR EK ÖDEME YAPILACAK?

Koronavirüs salgını nedeniyle büyük özveriyle çalışan sağlık personelinin tamamına tavandan ek ödeme yapılması kararlaştırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanlara ek ödeme için müjdeyi vermişti. Sağlık çalışanları ise tavandan ödenecek olan ek ödemenin ne olacağını merak ediyordu.

Üç ay boyunca sağlık çalışanlarına ödenecek olan ek ödeme tutarları belli oldu.

(Not: Derecelendirmeye göre ödeme tutarları yazılmıştır)

Doktor (1/4) 6 bin lira

Sağlık Bilimleri Lisansiyeri (1/4) 1625 lira

Ön lisans 1260 lira

Lise (2/3) 505 lira

EK ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık personeline 1 Mart 2020'den geçerli olmak üzere üç aylık ek ödeme yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan yönetmelik değişikliğinde, 1 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle yer ve personel yönünden kapsamı ve oranı ilgili Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla, yönetmelikle belirlenen esaslara tabi olmaksızın personele ek ödeme yapılabilecek.

Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

EK ÖDEME NEDİR?

Ek ödeme, personele sağlık tesisine fiilen katkı sağladığı sürece verilebilir. Sağlık tesisinin o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktar, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranları geçmemek üzere personele ek ödeme olarak dağıtılabilir. Bağış, faiz, kira gelirinden elde edilen döner sermaye gelirleri hiçbir şekilde personele ek ödeme olarak dağıtılamaz.