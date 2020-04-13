Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı ne zaman yapılacak? Unvan Değişikliği sınavı iptal edilir mi?

Sağlık Bakanlığının, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel için 17.04.2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda Görevde Yükselme Sınavı yapılacaktı. Ancak Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı 2020 tarihiyle ilgili değişiklik yapıldı. Peki, Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı ne zaman yapılacak? Sınav iptal edilecek mi?

https://yhgm.saglik.gov.tr/ adresinden Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı ile ilgili bilgilendirme yapıldı.Yayınlanan duyuruda şu ifadeler yer alıyor:



2020 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Katılacak Adayların Dikkatine

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi (küresel salgın) olarak nitelendirilen Covid-19 ile etkin bir şekilde mücadele edebilmek adına; virüsün yayılmasına engel olmak bulaş etkisini en aza indirmek için Bakanlığımızca alınan tedbirler kapsamında 19 Nisan 2020 tarihinde yapılacak olan görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı ertelenmiş olup sınav tarihi daha sonra ilan edilecektir.



Bu süreçte yoğun çalışma temposundan dolayı hazırlanma fırsatı bulamayan sağlık çalışanları, bir defaya mahsus sınavsız atama yapılması yönünde talepte bulunuyor ancak henüz bir iptal açıklaması gelmedi.



