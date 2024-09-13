Sağlığın liderlerini yetiştiriyorlar

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Mart 2024’te paylaştığı “Türkiye Yaşlı Profili Araştırması”nın sonuçları, uzun süredir belirtilen bir gerçeği istatistiksel olarak doğruladı: Türkiye yaşlanıyor. Rapora göre son beş yılda yaşlı nüfusu yüzde 21.4 artarak 8 milyon 722 bin 806 oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2023’te yüzde 10.2’ye yükseldi. Raporda projeksiyonlara da yer verildi. Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranımızın 2030’da yüzde 12.9, 2040’ta yüzde 16.3 ve 2060’ta yüzde 22.6 olması öngörülüyor.

Tıpkı insan vücudu gibi ülkeler için de yaşlanmak yeni bir yaşam biçimi, model gerektiriyor. Ekonomik ve sosyal hayatın buna göre şekillenmesi, en çok sağlık sektörünün buna uyumlu hale gelmesi bekleniyor yaşlanan nüfusu olan ülkelerden.

Türkiye buna hazır mı?

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Sağlık sektöründe çok uzun yıllardır gerek kamu gerekse özel sektörde hizmet veren üst düzey isimler bir araya gelip bu soruya kafa yormuş, sonunda bir karara varmışlar: Bu yeni dönemi yönetecek liderleri yetiştirmek lazım.

İşte Sağlıkta Geleceğin Liderleri Platformu’nun kısa adıyla SAGEL’in kurulmasının arkasındaki motivasyon bu. Geçen yıl kurulan platformun yönetim kurulunda önemli isimler var: Şükrü Bozluolcay (Bozlu Holding), Ufuk Eren (Volitan Global), Şule Kılıç (EBRD), Kemal Memişoğlu (Sağlık Bakanı), Beşir Kemal Şahin (Ekspotürk), İlker Soydan (KoçYaşa) ve Murat Yeşildere (Egon Zehnder). Yürütme Kurulu’nda ise bu isimlere Elif Çelik (Kurtsan), Ümit Dereli (AİFD) ve Nurer yüksel ekleniyor.

Platformun fikir babası Volitan Global’in CEO’su Ufuk Eren’le lider geliştirme sürecinin nasıl işleyeceğini konuştuk.

Ufuk Eren

10 KİŞİ SEÇİLECEK

“Sağlıkta bir lider sorunu var” diye başladı Ufuk Eren. Bunu da şöyle açıkladı: “Türkiye sağlıklı yaşlanmıyor. Kronik hastalıklar ve obeziteyle birlikte yaşlanıyoruz. Bu ciddi bir yük getirecek Türkiye’ye. Zor bir dönem var önümüzde. Yeni yüz, yeni lider lazım. Acil daha fazla lidere ihtiyacımız var.”

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Bu ihtiyaçla SAGEL fikrini geliştirdiğini ve çevresindeki kişilere anlattığını söyledikten sonra da ekledi: “İlk yılımızda sekiz kişi programa dahil edildi. Bir yıl onlarla bire bir çalıştık. Network ve bilgilerini geliştirdik. Gördük ki dokunduğumuz kişiler alanlarında yükseldi.”

Bu yıl hedef 10 kişiyi programa dahil etmek.

Kriterler; 30-45 yaş arasında sağlık sektöründe çalışıyor olmak. En az lisans mezunu olmak, iyi derecede İngilizce vermek ve hepsinden önemlisi çalıştıkları kuruluşlarda bir başarı hikâyesi yaratmış olmak.

Ufuk Eren kabul edilenlerin yüzde 50-50 kadın-erkek, yüzde 50-50 kamu-özel sektörden olmasına önem verdiklerinin altını çizdi.

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BURSLU EĞİTİM

Kabul edilen gençler liderlik eğitimini burslu tamamlıyor. Ücret alınmıyor. Bir yıllık program boyunca kendilerine atanan mentörle temas halinde oluyorlar. Normalde girilmesi zor ya da kapalı toplantılara kabul edilmekten uluslararası projelere dahil olmaya; üst düzey yöneticiler hatta bakanlarla bir araya gelmeye uzanan bir lider eğitim süreci yürüttüklerini söyleyen Eren, önümüzdeki dönemde aday sayısını artıracaklarını, gelecek yıl 20 kişiyi kabul etmeye hazırlandıklarını anlattı. Eren, “Başarılı olanlara yurtdışında programlar düzenleyeceğiz. Stanford, Columbia üniversitelerinde eğitim sunmayı düşünüyoruz” dedi.

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JAMES DYSON ÖDÜLÜ’NÜN KAZANANI ALGBİO

2024 yılı James Dyson Ödülü’nün Türkiye ayağını Algbio kazandı. Algbio, karbondioksiti yakalamak ve atık suları arıtmak için mikroalgleri kullanarak sürdürülebilir çözümler geliştiren bir girişim. İcat ettikleri sistem, mikroalglerin büyümesini optimize eden biyoreaktörler sayesinde bunları biyoyakıtlara ve biyoplastiklere dönüştürüyor. Böylece emisyonları azaltıyor, su kalitesini iyileştiriyor, iklim değişikliğini hafifletiyor, deniz ve hava kirliliği, fosil yakıtlar ve son olarak plastik kirliliği gibi sorunlara çözüm üretiyorlar. 3 ton kapasiteli bir operasyon kurmuşlar. Kurdukları havuzlar, azot ve fosfor gibi kirleticilerin yüzde 95’ine kadarını etkili bir şekilde gideriyor. Algbio, 2024 James Dyson ödülü ulusal kazananı olarak, 5 bin sterlinlik ödülün de sahibi oldu.