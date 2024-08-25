Sağanak hayatı felç etti: 1 ölü

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Kırşehir'de akşam saatlerinde sağanak nedeniyle Uzun Ali köyünde sel meydana geldi. Köyde çobanlık yapan Mustafa Akar sele kapılarak yaşalını yitirdi. Sivas'ın Gürün ilçesinde de akşam saatlerinde sağanak yağış ile birlikte ilçeden geçen Tohma çayı taştı.

KAYSERİ'DE 1 KİŞİ KAYIP

Sel suları ilçeyi, Kayseri ve Malatya'ya bağlayan yolu ulaşıma kapattırken selden 8 ev zarar gördü. Kahramanmaraş'ta da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Yaklaşık 1 saat boyunca yağan yağış sonrası kent merkezinde yollar göle döndü. Bu sırada bir araç sel suları içerisinde kalırken, diğer sürücüler de zor anlar yaşadı. Nevşehir'de de sağanak sele neden oldu, peribacalarından düşen kaya parçaları otomobillere zarar verdi. Artvin’in Arhavi ilçesinde ise dere ıslahı çalışması yapan beton mikseri, sağanak nedeniyle kayarak, debisi yükselen Kapisre Deresi'ne devrildi. Sürücü, içi suyla dolan araçtan çıkarak kurtuldu. Kayseri’nin Bünyan ilçesi Güllüce mahallesinde şiddetli yağmur sonrası sel ve heyelan meydana geldi. Otomobiliyle sele kapılan Muhittin S. için ekipler çalışma başlattı. Bünyan ilçesi ile Güllüce Mahallesi arasındaki yolda meydana gelen heyelanda mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı.