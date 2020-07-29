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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 29.07.2020 - 11:18,Son Güncelleme:

Safkan Arap taylarının satışından 5,5 milyon lira gelir elde edildi

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Safkan Arap taylarının satışından 5,5 milyon lira gelir elde edildi
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Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen 67 Arap tayı satışıdan 5 milyon 540 bin lira kazanç sağlandı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetiştirilen 71 Arap tayından 67'si ihaleyle satılarak 5 milyon 540 bin lira gelir elde edildi.

Sultansuyu Tarım İşletmesine ait 71 Arap tayı, Bursa'nın Karacabey Harası'nda ihalede satışa sunuldu.

Tayların 67'sinin satıldığı ihalede en yüksek fiyat 260 bin lirayla "Mübariz" isimli taya verildi. En düşüğü 10 bin lira alıcı bulan taylardan 4'ü satılamadı. TİGEM'in, Arap taylarının satışından 5 milyon 540 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.

"Mübariz" isimli tayı alan Bayram Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, satın aldıkları tayın gelecek yıllarda şampiyon olmasını diledi.

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