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‘Sadeleştirme adımlarımız sürecek’

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#Mehmet Şimşek#TCMB#Döviz Satış
‘Sadeleştirme adımlarımız sürecek’
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2024 07:00

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Piyasaların daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarımız sürecek” dedi.

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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam ediyoruz. Reeskont kredisi kullanan ihracatçılar için yüzde 70 olan TCMB’ye döviz satış yükümlülüğünü 2023 yılı kasım ayında yüzde 40’a düşürmüştük. Yeni düzenleme ile tüm ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin satış yükümlülüğünü yüzde 40’tan yüzde 30’a indirdik. Piyasaların daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarımız sürecek” ifadelerini kullandı.

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#Mehmet Şimşek#TCMB#Döviz Satış

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