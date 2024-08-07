Sadece vergi levhasına bakmayın

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HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI



Başkanların ortak açıklamasında uygulanan programa destek verildiğinin altı çizildi. “Artan küresel ve bölgesel risklerle birlikte ekonomimiz oldukça zorlu bir süreçten geçiyor. Para politikalarında ve finansal istikrar anlamında atılan adımları destekliyor, enflasyonla mücadelede bir an önce kalıcı sonuç almayı umuyoruz” ifadeleriyle başlayan mesaj, “Çünkü fiyat istikrarı olmadığında, rekabet gücümüzün nasıl düştüğünü, maliyetleri nasıl yönetemediğimizi, bütçemizi nasıl yapamadığımızı hepimiz gördük. Herkesin elini taşın altına koyması gereken bir dönemden geçtiğimize inanıyoruz” denildi ve şu ifadeler kullanıldı:



“Bu zorlu süreçte, onlarca yılın emeği ve milyarlarca liralık yatırımla hayata geçirilen üretim kapasitemizin ve istihdamın korunması büyük önem arz etmektedir. Bunun için de öncelikle ticari krediler üzerinde uygulanan büyüme sınırının kaldırılması ve böylelikle reel sektörde finansmana erişimin kolaylaştırılması gerekmektedir. Özellikle son 3-4 aydır yerinde sayan KOBİ kredilerinin en az enflasyon oranında artmasına yönelik politikalar geliştirilmelidir.”



“Şirketlere yönelik haksız ithamlar yapıldığı görülmektedir” denilen açıklama şöyle devam etti:



HAKSIZ İTHAMLAR YAPILIYOR



“Söz konusu şirketler kayıt dışına kaymadan, vergi mevzuatının hükümlerine uygun şekilde faaliyet göstermektedirler. Bu şirketlerin birçoğunda yeminli mali müşavir ve bağımsız denetçi denetimleri de yapılmaktadır. Buna karşılık basında, vergi ve teşvik mevzuatını bilmeden, şirketlerin her birinin özel durumlarını ve tâbi oldukları düzenlemeleri, indirim ve istisnaları dikkate almadan yayınlanan haberler, kamuoyunu yanıltmakta ve sanayi işletmelerinin itibarını zedelemektedir. Şirketlerimize yönelik yapılan bu haksız yorumların art niyetli olduğunu değerlendiriyoruz.”