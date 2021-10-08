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Sabiha Gökçen'i 9 ayda yaklaşık 18 milyon yolcu kullandı

#Sabiha Gökçen Havalimanı#Havalimanı#Ziyaretçi
Sabiha Gökçeni 9 ayda yaklaşık 18 milyon yolcu kullandı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ilk 9 aylık yolcu rakamları belli oldu. Buna göre yılın ilk 9 ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı 17 milyon 634 bin yolcu kullandı.

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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nı bu yılın ilk 9 ayında kullanan yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 42 oranında artış gösterdi. Geçen yıl ilk 9 ayda Sabiha Gökçenden geçen yolcu sayısı 12 milyon 399 bin olarak gerçekleşmişti. Bu yılın ocak-eylül dönemindeki iç hat yolcu sayısı 12 milyon, dış hat yolcu sayısı ise 5.6 milyon oldu.

DIŞ HAT YOLCU SAYISI GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 45 ARTTI

Dış hat yolcu sayısı geçen yılın ilk 9 ayına göre yüzde 45 artarken, iç hat yolcu sayısı yüzde 41 arttı. Eylül ayında Sabiha Gökçen Havalimanından uçuş yapan yolcu sayısı ise 2.7 milyon oldu. 2021 yılı ocak-eylül döneminde yapılan yolcu uçuşlarına bakıldığında ise ilk 9 ayda toplam uçuş sayısı 124 bin 574 olurken, geçen yıl aynı döneme ilişkin toplam uçuş sayısındaki artış yüzde 43 olarak gerçekleşti.

 

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#Sabiha Gökçen Havalimanı#Havalimanı#Ziyaretçi