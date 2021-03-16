Sabiha Gökçen’den Bakü seferleri yeniden başlıyor

18 Mart'ta başlayacak uçuşlar pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün, karşılıklı olarak gerçekleşecek.

Buta Havayolları, pandemi öncesi Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Bakü’ye haftada 7 gün uçuş gerçekleştiriyordu. Buta Havayolları, Sabiha Gökçen’den yaptığı uçuşları pandemi nedeniyle durdurma kararı alıp sonrasında yeniden uçma kararı alan 9’uncu yabancı havayolu olma özelliğine sahip.

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