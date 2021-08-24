Sabiha Gökçen'de yolcu sayısında yüzde 34 artış

Ülkede alınan pandemi önlemleri ve aşılama oranlarının hızla yükselmesi ile Türkiye'deki havalimanlarında yolcu sayıları hızla artıyor. Sabiha Gökçen Havalimanından bu yılın ilk 7 ayında 11,8 milyon yolcu geçiş yaparken, yolcu sayısı da geçen yıla göre yüzde 34 artış gösterdi. Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG şirketi de özellikle artan iç hat yolcu trafiğinde yolcularına terminal içinde zaman kazandıran hizmetler ile birçok kolaylık sunuyor.

YOĞUN SAATLERDE YOLCULARA ÖNEMLİ ORANDA ZAMAN KAZANDIRIYOR

Terminal içinde hem ana girişte hem de iç hat ve dış hat ikinci güvenlik noktalarında bulunan fast track hızlı geçiş noktaları, özellikle yoğun saatlerde yolculara önemli oranda zaman kazandırıyor. Yine terminal içinde bulunan check-in cihazları sayesinde yolcular, sıraya girmeden uçuş işlemlerini online olarak gerçekleştirebiliyor. Ayrıca terminaldeki self bagaj cihazları ile de yolcular yine sıraya girmeden kendi bagajını uçağa kendileri veriyorlar. Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG'ye ait web sitesi ve mobil aplikasyon da hem terminale gelmeden önce hem de terminal içinde yolculara zaman kazandıracak birçok yolcu dostu uygulama içeriyor. Özellikle terminal içinde uçağa hızlı bir şekilde gitmeyi sağlayan navigasyon uygulaması yolculardan yoğun ilgi görüyor. Uçuş durumunu takip etmek isteyen yolcular uçuşa kaydolarak uçağı kaçırma stresini yaşamıyor.

E- PASAPORT HİZMETİ İLE SIRA BEKLEMEDEN GEÇİŞ

Dış hat pasaport kontrolü noktasında bulunan e-pasaport hizmeti ise sıra beklemeden, dijital bir şekilde pasaport kontrolünden hızlıca geçilmesine olanak sağlıyor. Öte yandan İSG tarafından bu yıl başında hizmete sokulan e-ticaret platformu shop@saw (shopatsaw.com) üzerinden online alışveriş yapma imkanına sahip olan yolcular, daha terminale gelmeden siparişlerini vererek zaman kazanıyorlar.

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