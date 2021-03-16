MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSabiha Gökçen'de yılın ilk rekoru kırıldı
GeriEkonomi Sabiha Gökçen'de yılın ilk rekoru kırıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 16.03.2021 - 15:35 | Son Güncelleme:

Sabiha Gökçen'de yılın ilk rekoru kırıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sabiha Gökçen'de yılın ilk rekoru kırıldı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı günlük ziyaretçi sayısıyla 12 Mart tarihinde 2021'in rekoruna ulaştı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 12 Mart'ta 60 bin 538 yolcu ağırlayarak 2021'deki günlük en yüksek yolcu sayısına ulaştı.

İstanbul Havalimanı Avrupanın en çok sefer yapılan havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı oldu

Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi İSG'den konuyla ilgili yapılan Twitter paylaşımında, "12 Mart tarihinde elde ettiğimiz günlük 60.538 yolcu sayısıyla 2021 yılındaki en yüksek günlük yolcu rakamına ulaştık. Bizi tercih eden yolcularımıza teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Havalimanında günlük yolcu sayısının rekora ulaştığı gün 125'i dış hat, 290'ı iç hat olmak üzere toplam 415 uçuş gerçekleştirildi.

THY, Avrupadaki liderliğini devam ettirdi
THY, Avrupa'daki liderliğini devam ettirdi

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi