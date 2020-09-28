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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 28.09.2020 - 15:58 | Son Güncelleme:

Sabiha Gökçen Havalimanı'nı yaz döneminde 4,8 milyon yolcu kullandı

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nı yaz döneminde 4,8 milyon yolcu kullandı
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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, yaz döneminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında 4,8 milyon yolcuyu ağırladı.

Kovid-19 salgınından etkilenen havacılık sektöründe sene başında yaşanan kayıpların ardından yolcu sayılarındaki artış, yaz boyunca yükselmeye devam etti.

Salgın nedeniyle ara verilen uçuşların 1 Haziran'da yeniden başladığı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, koronavirüs tedbirleri en yüksek düzeyde uygulanıyor.

Havalimanını, 1 Haziran ile okulların kademeli olarak açıldığı 21 Eylül tarihleri arasında 4,8 milyon yolcu kullandı. Yurt içi ve yurt dışındaki birçok ülkeye seferlerin düzenlendiği havalimanına aynı tarihlerde 36 bin 206 uçak kalkış ve iniş gerçekleştirdi. 

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