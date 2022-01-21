Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar kısıtlaması

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Ev sahibinin kira oyunuEv sahibinin kira oyunu!#Kira Zammı
Demirören Şirketler Grubundan asılsız iddiaya 5 kuruşluk davaDemirören Şirketler Grubu'ndan asılsız iddiaya 5 kuruşluk dava!#Demirören Şirketler Grubu
Sosyal medyada günün konusu... Sevgilisine böbreğini bağışladı Önce aldatıldı sonra terk edildiSosyal medyada günün konusu... Sevgilisine böbreğini bağışladı! Önce aldatıldı sonra terk edildi#Sosyal Medya
Cem Bölükbaşı ile Salih Yoluç çarpıştı Korkutan kaza sonrası sporcularımızın durumu iyiCem Bölükbaşı ile Salih Yoluç çarpıştı! Korkutan kaza sonrası sporcularımızın durumu iyi#Cem Bölükbaşı
Son dakika... Düzcede zincirleme kaza Kazaya 30 araç karıştıSon dakika... Düzce'de zincirleme kaza! Kazaya 30 araç karıştı#Düzce
G.Sarayın efsane başkanına son görev Burak Elmas, Fatih Terim ve Ali Koç...G.Saray'ın efsane başkanına son görev! Burak Elmas, Fatih Terim ve Ali Koç...#Selahattin Beyazıt
Evli ve üç çocuk babası ama... Gerçeği fıtık ameliyatı olduğunda öğrendiEvli ve üç çocuk babası ama... Gerçeği fıtık ameliyatı olduğunda öğrendi #Fıtık
Kar yağışı ne kadar devam edecek Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında açıkladıKar yağışı ne kadar devam edecek? Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında açıkladı#Kar Yağışı
Kuş gribi paniği... Peş peşe alarm verdilerKuş gribi paniği... Peş peşe alarm verdiler!#Kuş Gribi
Bayraktar AKINCI TİHAnın ilk ihracat sözleşmesi imzalandı Bayraktar AKINCI TİHA'nın ilk ihracat sözleşmesi imzalandı#AKINCI
Koronavirüs aşısında yeni dönem... Pfizer CEOsu duyurduKoronavirüs aşısında yeni dönem... Pfizer CEO'su duyurdu!#Koronavirüs
Kaç derece ateş yüksek Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi miKaç derece ateş yüksek? Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi mi?#Covid-19
İlişkinin başında aşırı iyi davrananlara dikkat Aşk bombardımanı tehlikesi...İlişkinin başında aşırı iyi davrananlara dikkat! Aşk bombardımanı tehlikesi...#Aşk Bombardımanı
Kentin tüm girş-çıkışları kapalı Kar esareti... Yolcuların bekleyişi sürüyorKentin tüm girş-çıkışları kapalı! Kar esareti... Yolcuların bekleyişi sürüyor#Konya
Dört başı mamur bir seviyesizlikDört başı mamur bir seviyesizlik#Sedef Kabaş
HABERLEREkonomi Haberleri

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar kısıtlaması

#Sabiha Gökçen Havalimanı#Kar Kısıtlaması#Son Dakika
Sabiha Gökçen Havalimanında kar kısıtlaması

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle yüzde 25 oranında azaltma yapılacağı açıklandı.

Haberin Devamı

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi, Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yapıldı. 

Gözden Kaçmasın

Kar yağışı İstanbula giriş yaptı Peş peşe uyarılar... Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayınKar yağışı İstanbul'a giriş yaptı! Peş peşe uyarılar... 'Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın'Haberi Görüntüle

Açıklamada, “Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 22.01.2022 tarihinde yüzde 25 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

Gözden Kaçmasın

Rusya - Ukrayna gerilimi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için arabulucu olabilirizRusya - Ukrayna gerilimi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için arabulucu olabilirizHaberi Görüntüle


 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sabiha Gökçen Havalimanı#Kar Kısıtlaması#Son Dakika

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe