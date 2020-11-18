Sabiha Gökçen Havalimanı, "Yüksek Övgüye Değer Havalimanı" seçildi
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından "Yüksek Övgüye Değer Havalimanı" seçildi.
ACI Europe tarafından yapılan açıklamaya göre Sabiha Gökçen Havalimanı, 25-40 milyon yolcuya sahip havalimanları kategorisinde Yüksek Övgüye Değer Havalimanı olarak belirlendi.
Söz konusu ödülün gerekçeleri ise mayıs ayından bu yana terminal binası içinde alınan Kovid-19 önlemleri, yolculara sunulan dijital çözümler ve kapalı kalınan nisan-mayıs aylarında havalimanı genelinde yapılan bakım ve onarım faaliyetleri olarak sıralandı.
Sabiha Gökçen Havalimanı 2018 yılında da yine ACI Europe tarafından "Yüksek Övgüye Değer Havalimanı" olarak seçilmişti.
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